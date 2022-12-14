Demirtaş’tan karara tepki, İmamoğlu’na destek

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karara tepki gösterdi.

Selahattin Demirtaş. (AA)

Demirtaş, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Halkın iradesine bu kaçıncı ‘yargı’ darbesi. Bütün hukuksuzluklar er geç halkın kararına çarpıp döner. Oldu olacak, Ekrem Bey’i Pınarhisar Cezaevi’ne de koyun ki akıbeti aynı olsun.”

Halkın iradesine bu kaçıncı "yargı" darbesi. Bütün hukuksuzluklar er geç halkın kararına çarpıp döner.



Oldu olacak, Ekrem Bey'i Pınarhisar Cezaevine de koyun ki akıbeti aynı olsun. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) December 14, 2022

YSK üyelerine hakaret suçundan iki yıl yedi ay 15 gün ceza alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karardan sonraki ilk açıklamasında şunları dedi: “Halkın verdiği yetkiyi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah’ın izniyle.”