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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu: Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah’ın izniyle

YSK üyelerine hakaret suçundan iki yıl yedi ay 15 gün ceza alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, karardan sonraki ilk açıklamasını yaptı.

İBB binasında bulunan İmamoğlu şunları dedi: “Halkın verdiği yetkiyi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah’ın izniyle.”


İBB binasına gelen Meral Akşener’se İmamoğlu’na desteklerini bildirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşmasında başkana iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. Ceza istinafta kesinleşirse Yargıtay’da temyiz hakkı da kullanılabilecek. Ceza üç yıldan az olduğu için İBB başkanı hapse girmeyecek. Yargıtay cezayı onarsa İBB başkanı işlemler için cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

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Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının ardından ne olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza çıktı. TCK’nin 53’üncü maddesinden de siyasi yasak kararı verildi. Avukat Veysel Ok, kararın istinaf ve Yargıtay tarafından onaylanması halinde İmamoğlu’nun işlemler için cezaevine ‘girip çıkabileceğini’ söyledi.

AKP, kararı değil İmamoğlu’nu eleştirdi

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezaya dair “İsteriz ki tüm siyasi rakiplerimiz hakarete varan, davalara konu olan açıklamalar yapmasın. Ancak meydanlarda gümbür gümbür demokratik bir yarış yapalım” dedi.

Akşam Postası / 14 Aralık 2022

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