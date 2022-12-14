Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu telefonda görüştü

Almanya’da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla görüştü, bilgi aldı.

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İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşması görülüyor. İmamoğlu saat 16:00’da, ‘16 milyon İstanbulluyu’ Saraçhane’ye davet etti.

Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu telefonda görüştü.

Kılıçdaroğlu gelişmeleri anlık olarak takip ettiğini bir kez de İmamoğlu’na iletti. Kılıçdaroğlu’nun duruşma salonunda ve adliyede bulunan CHP’lilerden anlık olarak bilgi aldığı öğrenildi.