İmamoğlu’na Twitter’dan destek yağdı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşması görülüyor. İmamoğlu, duruşmanın ertelendiği saat 16:00’da, ‘16 milyon İstanbulluyu’ Saraçhane’ye davet etti.

İmamoğlu’nun çağrısına Twitter’dan destek yağdı.

Millet sandığa gitti oyunu kullandı. İçlerine sindiremediler. “Çaldılar”, “hiçbir şey olmasa da bir şey oldu” diye milli iradeyi gasp etmeye kalktılar. Millet 800 bin farkla bunlara ders verdi. Bunu da içine sindiremediler. Şimdi yeni bir oyun var. Herkesi Saraçhane’ye bekliyoruz https://t.co/dNGuwA5oGY — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) December 14, 2022

Biz de orada olacağız! https://t.co/MZVn4t39xT — Dr. Taylan Yıldız (@taylanyildiz) December 14, 2022

Bu çok akıllıca bir hamle. 16:00’da çıkacak kararı İstanbullu lehine etkileyebilecek, haktan yana karar verilmesini sağlayacak tek hamle budur. https://t.co/fAxwQGtPoc — Onur Alp Yılmaz (@onralpyilmaz) December 14, 2022

Haydi dostlar vakit destek zamanıdır, Ekrem Başkan 16 milyonun hakkını savundu bizde onu savunacağız, halkın başkanın yanındayız . https://t.co/bEkZK8hbiR — Polat Turan (@izmirdeyince) December 14, 2022

Asla yalnız yürümeyeceksin https://t.co/BbZR6UoJY5 — Nezih Onur Kuru (@NOnurkuru) December 14, 2022

16 milyon İstanbullunun iradesinin yargılandığı davada Millet İttifakı İBB Başkanımız Sn. @ekrem_imamoglu'nun yanında olmak üzere saat 16:00'da #Saraçhanede olacağız.#İstanbulYargılanıyor https://t.co/67ome09tO6 — Metin BOZKURT (@Metin17Bozkurt) December 14, 2022

Eko başkan bu ülkenin önümüzdeki 25-30 senesinde siyasetin baş aktörlerinden biri olacak, bunun önünde kimse duramaz. Ne Mahkeme ne yasak ne içeride hesap yapanlar. Umarım diğeri gibi ülkeyi mahvetmez. Bu halk için çalışır. Gerisi laf-ı güzaf, gerisi beyhude uğraş. https://t.co/5zQrYWPuES — raşit ceran (@rsceran) December 14, 2022

Asla yalnız yürümeyeceksin 16.00’da İstanbullunun evi Saraçhanedeyiz. https://t.co/c81rfpgFpx — Bedirhan Berk Doğru (@bedirhanberkdgr) December 14, 2022

#Yanındayızİmamoğlu #istanbulyargılanıyor

Dualarımız seninle başkanım Yaradan sana zeval vermesin bugünler de geçecek inşallah https://t.co/GGu1r9enAf — Süsenber (@susenberrr) December 14, 2022

Asla yalnız yürümeyeceksin 16.00’da İstanbullunun evi Saraçhanedeyiz. https://t.co/zkuKK2R15u — İsmail Özoğul (@Ozogullsmail) December 14, 2022

Ben de 16'da Saraçhane'ye gideceğim. Bütün İstanbulluların gelmesini rica ediyorum. Bugün konu Ekrem İmamoğlu değil Türkiye demokrasisidir, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Eğer bir cumhuriyet içinde yaşamak istiyorsak Cumhuriyetimizi savunmak zorundayız. https://t.co/JOMAcSNT7E — Ali Gül (@avaligul) December 14, 2022

Davadaki süreç nasıl gelişti?

Yerel seçimlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘ahmak’ ifadelerine İmamoğlu’nun “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” yanıtını vermesi sonrası dava açılmıştı.

İmamoğlu’nun o dönem Yüksek Seçim Kurulu başkanı olan Sadi Güven’le 10 YSK üyesine yönelik ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret’ suçunu işlediği iddiasıyla 15 ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İmamoğlu’ysa ‘ahmak’tan kastının Soylu olduğunu söylemişti.

Haziran ve eylülde görülmesi gereken duruşmalar ertelenmişti.

11 Kasım’daki duruşmada hakim de ”Sözlerin muhatabı Soylu” dedi. Hakimin savcıdan esas hakkında mütalaa istemesi üzerineyse avukatlar reddi hakim talebinde bulundu. Savcıysa mütalaasında İmamoğlu hakkında en üst sınırdan ceza talep ederek siyasi yasak istedi.

Üst mahkeme olan Anadolu 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi de önceki hafta, İmamoğlu’nun avukatının yaptığı reddi hakim talebinin reddine karar verdi.

İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşması görülüyor. Duruşma saat 16:00’da devam edecek.