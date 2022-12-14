İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın hakimi Mehdi Komşul’un, 2015’te Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Cihan Çakıcı’nın davasına baktığı ortaya çıktı. Çakıcı, söz konusu davada ‘ailenin şikayetçi olmaması’ üzerine beraat etmişti.

Cihan Çakıcı. (DHA-Arşiv)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşması görülüyor. İmamoğlu ‘16 milyon İstanbulluyu’ Saraçhane’ye davet etmiş, İstanbullular da akın etmişti.

Karar beklenen davada İmamoğlu’nun bu tutumu ceza verilebileceği şüphelerini de artıdı.

Davanın hakimiyse dikkat çekici.

Davanın hakimi Mehdi Komşul, Kadıköy’de lüks otomobiliyle çarptığı kişinin ölümüne neden olan organize suç örgütü Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Cihan Çakıcı’nın da davasına bakmış.

Alaattin Çakıcı’nın kız kardeşinin oğlu olan Cihan Çakıcı, 29 Temmuz 2015’te husumetli olduğu iddia edilen bir kişiye otomobiliyle çarparak ölümüne neden olmuştu. Olayda ölen gencin ailesinin şikayetçi olmamaması üzerine Cihan Çakıcı, davanın ilk duruşmasında beraat etmişti.

Çakıcı’nın, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan yargılandığı davada hakim İmamoğlu’nu yargılayan Mehdi Komşul’du.

Komşul, 30 Kasım 2012’de yayımlanan HSK kararnamesiyle Üsküdar hakimiyken İstanbul Anadolu 11’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne atandı.

Mart 2016’da istinaf mahkemesi üyeliğine getirilen Komşul’un Anadolu Adliyesi’ne ne zaman döndüğüne dair bir kararname görünmüyor.

Komşul, Ağustos 2022’de İstanbul Anadolu 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nden İstanbul Anadolu 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne getirildi.