Kılıçdaroğlu: Bu karanlığı tarihin çöp sepetine atacağız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve başlatılan siyasi yasak sürecine yeni bir videoyla tepki gösterdi: “Bu karanlığı bir daha geri gelmemek üzerine tarihin çöp sepetine atacağız.”

Görsel: Twitter

Almanya ziyaretini yarıda kesip İstanbul’a dönen CHP lideri, Twitter’dan yayınladığı videoda şunları dedi: “Bugün hukukun, adaletin katline şahitlik ediyoruz. Bugün aklını ve vicdanını kiralamış insanlara şahitlik ediyoruz. Altı yaşında sistematik tecavüze uğrayan çocuğumuzun faillerini gözaltına bile almayan, iki sene boyunca görmezden gelenler bugün İmamoğlu’nu hapis cezası ve siyasi yasakla yıldırmaya çalışıyorlar. 28 Şubat’çılar artık sarayın içindedir, saray artık 28 Şubat zihniyetinin ta kendisidir. Bu darbeci, yasakçı zihniyetiniz batsın sizin ama unuttuğunuz bir şey var.

Hiçbir CHP’li zorbalar karşısında sinmez. Geri adım atmaz. Göreceksiniz, öğreneceksiniz bunu. Biz ant içtik ve dedik ki ‘Ülkeyi bu karanlıktan çıkaracağız’ ama bu karanlığı yenmek yetmez. Bu karanlığı bir daha geri gelmemek üzerine tarihin çöp sepetine atacağız. Almanya programımı keserek İstanbul’a doğru yola çıkıyorum. Moralinizi bozmayın. Hak galip gelecek, sonunda halk galip gelecek. Milletime söz veriyorum ki bu sefil darbeci organize kötülüğü yeneceğiz. Emin olun yeneceğiz.”

Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim ki, bu ülkede artık darbeci de Saraydır, yasakçı da Saraydır!

Öyle de muamele göreceklerdir. pic.twitter.com/DAlO2cgPpt — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 14, 2022

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. Ceza istinafta kesinleşirse Yargıtay’da temyiz hakkı da kullanılabilecek. Ceza üç yıldan az olduğu için İBB başkanı hapse girmeyecek. Yargıtay cezayı onarsa İBB başkanı işlemler için cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.