Saraçhane’de izdiham Twitter’da infial: Hiç kimse bu kararı yutmaz!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iki yıl yedi ay 15 gün hapis ve siyasi yasakla cezaladırılması Twitter’da infial yarattı.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. Ceza istinafta kesinleşirse Yargıtay’da temyiz hakkı da kullanılabilecek. Ceza üç yıldan az olduğu için İBB başkanı hapse girmeyecek. Yargıtay cezayı onarsa bir İBB başkanı işlemler cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

Karar üzerine binlerce kişi İBB binasının bulunduğu Saraçhane’ye akın etti. İmamoğlu’nun mahkumiyeti Twitter’da da infiale yol açtı.

Belediye seçimlerinde haksızlık edildiğinde hiç ağlamadan, mağdur edebiyatı yapmadan kolları sıvadın ve sonuç ortada. Şimdi de aynı şey olacak, hem de çok güzel olacak. Yalnız değilsin Ekrem Başkan @ekrem_imamoglu — Pelin Batu (@pelinbatutr) December 14, 2022

Asla yalnız değilsin. Her şey çok güzel olacak! 🇹🇷 #Ekremİmamoğlu pic.twitter.com/6DlSWT5fMq — Mustafa Sandal (@mustinetnet) December 14, 2022

İstinaf ve Yargıtay onamadan İmamoğlu aday olarak açıklanmalı. Vatandaşın iradesine sahip çıkmanın tek yolu bu. — Ali Gül (@avaligul) December 14, 2022

Keşke Selahattin Demirtaş’ın, Mithat Sancar’ın, Pervin Buldan’ın ve HDP’lilerin gösterdiği tepkiyi, bizler zamanında onların belediyelerine kayyım atanırken, başta Selahattin Demirtaş olmak üzere yüzlercesi tutuklanırken gösterseydik, muhtemelen bugünler yaşanmayacaktı. — nesrin nas (@Nesrinnas) December 14, 2022

Sandıkta yenemedikleri rakibi mahkemede pusuya düşürmek. Ne kadar acıklı, ne kadar zavallıca. AKP ve MHP günü kurtardılar, ama siyasi tarihimizde kuşaklar boyu bugün yaptıklarıyla anılacaklar. — İlker Aytürk (@ilker_ayturk) December 14, 2022

Kılıçdaroğlu farkında olmadan bugün adaylığına dair bir kamuoyu yoklaması yaptı ve de farklı kaybetti. — Tolga Arbuz (@semioticus) December 14, 2022

Ekrem İmamoğlu 13. Cumhurbaşkanı…



Gerisi bitmiş maçın yorumu… — Murat Muratoglu (@sozcumuratoglu) December 14, 2022

Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar baştan aşağı yanlış. Savunulacak hiçbir tarafı yok. — Cem Küçük (@cemkucuk55) December 14, 2022

Demokrasiyi, halkın iradesini, halka hizmeti, muhalefeti yasaklarla sindiremezsiniz. @ekrem_imamoglu nun yanındayız. Nasıl ki hukuksuzca iki kez yaptırdığınız seçimle halkın isteğinin önüne geçemediniz sonuç ne olursa olsun haklının önünü de kesemeyeceksiniz! pic.twitter.com/yqNhRpjsZq — zeynep altıok akatlı (@zeynabelle) December 14, 2022

Ekrem İmamoğluna ' AHMAK ' dediği için 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyaset yasagı verilen bu ülkede sorarım size neden 'SÜRTÜK' veya 'ÇAPULCU' vs. agır sözler söylenince neden 3 maymunu oynuyorlar



Nerde bu ADALET@ekrem_imamoglu #ekremimamoğlu pic.twitter.com/U7PKizhZVj — Helin Şahin (@HeeLiNnn) December 14, 2022

Senin yöneteceğin Türkiye’de senin yaşadığın mağduriyet ve haksızlığı hiç bir vatandaş yaşamayacak. #Ekremİmamoğlu @ekrem_imamoglu — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) December 14, 2022

Altılı masa aday çıkaramayınca, savcı aday çıkardı 🙃 — Baturay Özdemir (@BaturayOzdemir) December 14, 2022

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın @ekrem_imamoglu konuşuyor.



Bütün ahmaklar, hırsızlar ve halka, hukuka, vicdana değil efendilerinin iki dudağı arasına bakan hadsiz yanaşmalar iyi dinlesin. #İstanbulYargılanıyor #İmamoğlununYanındayız https://t.co/eCB20ICeDd — Sera Kadıgil (@serakadigil) December 14, 2022

Asla kabul edilemeyecek, hukuk dışı kararlarla ülkesini seven insanları yıldıramayacaksınız. Biz direnmeye, herkesin kendini güvende hissedebileceği bir hukuk düzenini ülkemizde yeniden inşa etmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/23UrppdmIS — Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) December 14, 2022

Bak beyim peşin peşin söyleyeyim. Ne kadar yasaklarsanız yasaklayın, ilk önüme adı geldiğinde sorgusuz sualsiz oyum kendisinedir. @ekrem_imamoglu — Gani Müjde (@GaniMujde) December 14, 2022

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu diyebilir miyiz? @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/RxmV6MLd5i — İnci Caps (@incicaps) December 14, 2022

Sanırım en çok Ekrem İmamoğlu’ndan korkuyorlar…



Sandıkta kendisini yenemeyeceklerini bildikleri için siyasi yargı kararlarından medet umuyorlar…#İstanbulYargılanıyor @ekrem_imamoglu @istanbulbld — Sedef Kabaş (@SedefKabas) December 14, 2022

Çalmadı, yolsuzluk yapmadı, insanların hukuklarına tecavüz etmedi, milletin malını babasının malı gibi kullanmadı. İstanbulludan aldığı yetkiyle İstanbul’a hizmet etti. Bu yetkiyi gasbetmeye kimsenin hakkı yoktur. Sayın @ekrem_imamoglu’nun yanındayız. — Hüseyin Baş (@huseyinbas_BTP) December 14, 2022

Artık kapkaranlık bir ülke oldu Türkiye. Korkaklar! Korkaksınız! Adaletsiz korkaklar! Haksızlıkla göz göre göre!



Yanındayız @ekrem_imamoglu #ekremimamoğlu — Fazıl Say (@fazilsaymusic) December 14, 2022

Bugün alınan karar adaletten ve hukuktan bağımsızdır. Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın iradesinden üstün olmasını kabul etmiyoruz.



El ele çıktığımız bu yolda biz daima doğrudan yana olacağız Başkanım @ekrem_imamoglu — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 14, 2022

Aleni bir şekilde demokrasiye darbe yapılmıştır. Herkes Saraçhane’ye. ARTIK YETER. — Kemal Büyükyüksel (@KBuyukyuksel) December 14, 2022

Özetle:

Absürd bir yargılama ve absürd bir kararla 16 milyon İstanbul halkının iradesi birkez daha gasbedilmek istenmiş,yargının hâl-i pür melâli birkez daha sergilenmiştir… — Metin Günday (@MetinGnday) December 14, 2022

Yüksek yargı hayatının en hızlı kararını verecektir arkadaşlar. Böyle hüküm özlü bekletmezler, İBB'nin bütçesine çökemedikten sonra bu mahkemenin ne manası var yoksa… — Melda Onur (@meldaonur) December 14, 2022

16 milyon İstanbullunun iradesini ve somut delilleri göz ardı edenlere, hiçbir yol arkadaşımızı kurban etmeyiz.



Hak, hukuk, adalet için. İstanbul yolundayım.



Yanındayım @ekrem_imamoglu — Tunç Soyer (@tuncsoyer) December 14, 2022

Ekrem İmamoğlu İstanbul halkının iradesidir. İstanbul halkı iradesine sahip çıkacaktır. Yanındayız.



@ekrem_imamoglu #İstanbulYargılanıyor — Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) December 14, 2022

Ne hakimler gördük, zaten yoktular ve birgün yüksekte değil zeminde oturacaklar. — Cenk Yiğiter (@cenkyigiter) December 14, 2022

Bu ülkenin vatandaşı mıyız yoksa Erdoğan’ın kulu ve köpeği miyiz?



Hak ve onur sahibi insan mıyız yoksa bütün hakları, hayatı, onuru bir adamın keyfine kalmış köle miyiz?



Saraçhane’ye gelin. Cevabınızı verin. — Gürman (@gurman_timurhan) December 14, 2022

Fethullahçı hakimlerin emir aldığı imamlardan biri ilkokul mezunu marangozdu. Bugünün emir verenlerinin mesleği de ismi de elbet ortaya çıkacak. — Barış Pehlivan (@barispehlivan) December 14, 2022

ekrem imamoğlu kararı ile akp/rte halkın iradesi ve hukuktan tamamen koptuğunu ilan etti — mustafahos (@mustafahos) December 14, 2022

"Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir." #Aristo



Milyonlarca İstanbullunun da iradesini gözeterek, siyasetten bağımsız ve en önemlisi adil bir karar alınacağına inancımız tamdır.



Yanındayız @ekrem_imamoglu #İstanbulYargılanıyor pic.twitter.com/6lK1A5ZXtz — Yılmaz Büyükerşen (@Y_Buyukersen) December 14, 2022

Yalnız değilsin Ekrem Başkan! Seçim iptal edildiğinde de yalnız değildin, şimdi de değilsin! @ekrem_imamoglu #ekremimamoglu pic.twitter.com/MD46q6dppe — Rahşan Gülşan (@rahsangulsan) December 14, 2022

İktidar kendisine muhalefet adayı belirliyor. Arafta bırakıyor, satrancın bu aşaması korkutucu. Oyun kuran olmaktan çıkardı muhalefeti yine. — Ayşen Şahin (@temcikterelelli) December 14, 2022

"Ahmak" kelimesini @suleymansoylu söyleyince bir şey yok, @ekrem_imamoglu söyleyince hapisle siyasi yasak!



İstediğiniz kadar hukuki kadar aldığınızı söyleyin, kamuoyu vicdanı toplumun adalet ruhu bu çelişkiye isyan ediyor!



Hiç kimse bu siyasi kararı yutmaz!



Kınıyorum! — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) December 14, 2022

16 milyon İstanbullunun iradesi, talimatlı bir mahkeme tarafından gasp edilmiştir!



Ekrem İmamoğlu’na verilen bu kararla yargı, iradesini saraya teslim ettiğini bir kere daha göstermiştir!



Yazıklar olsun! pic.twitter.com/fgV9yBguOR — Ali Mahir Başarır (@alimahir) December 14, 2022

7. Asliye Ceza Mahkemesi, @ekrem_imamoglu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.



Bu karar adaletin bir kez daha ayaklar altına alındığının göstergesidir.

Millet iradesine darbedir.



Mahkum edilen Ekrem İmamoğlu değil,Türkiye'dir.#İstanbulYargılanıyor pic.twitter.com/Dv831AUfa4 — Veli Ağbaba (@veliagbaba) December 14, 2022

Omuz omuza siyaset yaptığımız, yol arkadaşımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu ) hakkında verilen karar hukuken ve siyaseten yaralayıcıdır.



İstanbulluların ve Başkanımızın yanındayız.#İstanbulYargılanıyor — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) December 14, 2022

Biz bu filmi daha önce izlemiştik. Ekrem İmamoğlu’nun adaylığından başka bir ihtimal kalmamıştır, kendisi aslanlar gibi 13. Cumhurbaşkanımız olacaktır. Yanındayız başkan @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/K9j24DJrO5 — altan (@littleiv3) December 14, 2022

Hukuk iktidarın neyiydi? — Efkan Bolaç (@efkanbolac) December 14, 2022