Saraçhane’de izdiham Twitter’da infial: Hiç kimse bu kararı yutmaz!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iki yıl yedi ay 15 gün hapis ve siyasi yasakla cezaladırılması Twitter’da infial yarattı.
İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.
Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. Ceza istinafta kesinleşirse Yargıtay’da temyiz hakkı da kullanılabilecek. Ceza üç yıldan az olduğu için İBB başkanı hapse girmeyecek. Yargıtay cezayı onarsa bir İBB başkanı işlemler cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.
Karar üzerine binlerce kişi İBB binasının bulunduğu Saraçhane’ye akın etti. İmamoğlu’nun mahkumiyeti Twitter’da da infiale yol açtı.