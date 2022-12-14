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Yaramazlara biraz batar!

Saraçhane’de izdiham Twitter’da infial: Hiç kimse bu kararı yutmaz!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iki yıl yedi ay 15 gün hapis ve siyasi yasakla cezaladırılması Twitter’da infial yarattı.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.


Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. Ceza istinafta kesinleşirse Yargıtay’da temyiz hakkı da kullanılabilecek. Ceza üç yıldan az olduğu için İBB başkanı hapse girmeyecek. Yargıtay cezayı onarsa bir İBB başkanı işlemler cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

Karar üzerine binlerce kişi İBB binasının bulunduğu Saraçhane’ye akın etti. İmamoğlu’nun mahkumiyeti Twitter’da da infiale yol açtı.

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Bundan sonra ne olacak? Herkesin kafasındaki sorunun yanıtı…

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza çıktı. TCK’nin 53’üncü maddesinden de siyasi yasak kararı verildi. Avukat Veysel Ok, kararın istinaf ve Yargıtay tarafından onaylanması halinde İmamoğlu’nun işlemler için cezaevine ‘girip çıkabileceğini’ söyledi.

AKP, kararı değil İmamoğlu’nu eleştirdi

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezaya dair “İsteriz ki tüm siyasi rakiplerimiz hakarete varan, davalara konu olan açıklamalar yapmasın. Ancak meydanlarda gümbür gümbür demokratik bir yarış yapalım” dedi.

Akşam Postası / 14 Aralık 2022

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