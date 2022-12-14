Mustafa Sarıgül de yola çıktı: Bilecik’ten İstanbul’a doğru hareket halindeyim

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partilileri Saraçhane’ye çağırdı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşması görülüyor.

İmamoğlu duruşmanın saat 16:00’da ‘16 milyon İstanbulluyu’ Saraçhane’ye davet etmişti.

İmamoğlu’nun çağrısından sonra CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Türkiye İşçi Partisi gibi birçok siyasi ve siyasi parti Saraçhane’ye gelinmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Bu çağrıya Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de dahil oldu.

Sarıgül, Twitter paylaşımında şunları dedi: “Bu mesele demokrasi meselesidir. Milli iradeye sahip çıkma meselesidir. TDP İstanbul İl teşkilatı ve partililerimiz Saraçhane’de olacak. Ben de Bilecik’ten İstanbul’a doğru hareket halindeyim.”

Bu mesele demokrasi meselesidir. Milli iradeye sahip çıkma meselesidir.

TDP İstanbul İl teşkilatı ve partililerimiz Saraçhane’de olacak.

Ben de Bilecik’ten İstanbul’a doğru hareket halindeyim. — Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) December 14, 2022

Davadaki süreç nasıl gelişti?

Yerel seçimlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘ahmak’ ifadelerine İmamoğlu’nun “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” yanıtını vermesi sonrası dava açılmıştı.

İmamoğlu’nun o dönem Yüksek Seçim Kurulu başkanı olan Sadi Güven’le 10 YSK üyesine yönelik ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret’ suçunu işlediği iddiasıyla 15 ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İmamoğlu’ysa ‘ahmak’tan kastının Soylu olduğunu söylemişti.

Haziran ve eylülde görülmesi gereken duruşmalar ertelenmişti.

11 Kasım’daki duruşmada hakim de ”Sözlerin muhatabı Soylu” dedi. Hakimin savcıdan esas hakkında mütalaa istemesi üzerineyse avukatlar reddi hakim talebinde bulundu. Savcıysa mütalaasında İmamoğlu hakkında en üst sınırdan ceza talep ederek siyasi yasak istedi.

Üst mahkeme olan Anadolu 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi de önceki hafta, İmamoğlu’nun avukatının yaptığı reddi hakim talebinin reddine karar verdi.

İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşması görülüyor. Duruşma saat 16:00’da devam edecek.