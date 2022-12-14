İmamoğlu’nun Saraçhane çağrısı: Metro seferleri sıklaştırıldı

Metro İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na desteğe Saraçhane’ye gitmek isteyen İstanbullular için bazı hatlardaki sefer saatlerini sıklaştırdıklarını bildirdi.
İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan, ‘siyasi yasak’ ve ‘hapis cezası’ istenen davanın bugünkü duruşması görülüyor.
İmamoğlu, dava devam ederken kararın açıklanacağı saat 16:00’yı işaret ederek herkesi Saraçhane’ye davet etti: “Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum.”
İstanbullular Saraçhane’ye doğru yola çıkarken, Metro İstanbul yoğunluk nedeniyle sefer saatlerinde düzenlemeye gittiklerini duyurdu: “Buluşma sebebiyle oluşan yolcu yoğunluğu nedeniyle M1, M2, M4, M5, M7, T1, T4 ve T5 hatlarımızda seferlerimiz sıklaştırılmıştır.”