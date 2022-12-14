Özdağ ‘tüm sırrı bozdu’: İmamoğlu’na siyasi yasak kararı çıkması ‘Biz anlaştık’ demektir

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Bugün İmamoğlu ile ilgili mahkemeden bir siyasi yasak kararı çıkması ‘Biz anlaştık’ demektir. Böylece İmamoğlu anlaşmalı ‘mağdur’ olarak devri sabık yaratmayacak bir cumhurbaşkanı adayı olacaktır” dedi.

Ümit Özdağ. (AA)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşması görülüyor. İmamoğlu saat 16:00’da, ‘16 milyon İstanbulluyu’ Saraçhane’ye davet etti.

İmamoğlu’nun ceza alabileceği söylenirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ‘büyük resmi gördü.’

Özdağ, İmamoğlu’na ceza çıkması durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını iddia etti. Özdağ’a göre ceza çıkmazsa da Erdoğan Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmiş olacak.

Özdağ’ın Twitter paylaşımı şöyle:

*Bugün İmamoğlu ile ilgili mahkemeden bir siyasi yasak kararı çıkması ‘Biz anlaştık’ demektir. Böylece İmamoğlu anlaşmalı ‘mağdur’ olarak devri sabık yaratmayacak bir cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Ceza verilmez ise Erdoğan Kılıçdaroğlu’nun adaylığını tercih ediyor demektir.

*İmamoğlu’nun beraat etmesi gereken bu davadan mahkum olması ancak siyasi baskı ile olur: Mahkumiyet kararı seçimlere kadar kesinleşmez. İmamoğlu ‘mağdur’ ve aday olur. Erdoğan hapishaneden iktidara yürüyen bir ‘mağdur’ olarak bunu gayet iyi bilir.