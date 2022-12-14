AKP’li vekil, İmamoğlu’na Erdoğan’ın yolunu gösterdi: ‘Minareler süngü’ şiiri okusanız

AKP Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, hapis cezası alan ve İstanbulluları Saraçhane’ye davet eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘izlediği yolu’ gösterdi: “Bir de ‘Minareler süngü…’ diye şiiri okusanız…”

AKP’li vekil, İmamoğlu’na Erdoğan’ın yolunu gösterdi. (AA)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşmasında başkana iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. Ceza istinafta kesinleşirse Yargıtay’da temyiz hakkı da kullanılabilecek.

Ekrem İmamoğlu, karar açıklanmadan önce İstanbulluları Saraçhane’ye çağırmıştı.

Bu paylaşıma AKP Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam’dan dikkat çeken bir yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şiir okuduktan sonra tutuklanmasını hatırlatan AKP’li Çam, İmamoğlu’na Twitter’dan şöyle seslendi:

“Saraçhane’ye gitmeden önce bir de ‘Minareler süngü…’ diye şiiri okusanız taklitlik işlemi tam olur gibi sayın başkan. Kim bilir belki yeni bir parti kurup başbakan da olursunuz. Ama maalesef başbakanlık sistemi yok.Cumhurbaşkanı da belli. Dikkat edin öylece ortada kala kalmayın!”

Çam, daha sonra yeni paylaşımlarla şunları yazdı:

“Bağımsız Yargı kararına Sn. Ekrem İmamoğlu dahil, herkes saygılı olmalı. Hukuk üzerinden siyaset yapmamalı! Şayet haklı olduğunuza inanıyorsanız bunun mücadele yeri bağımsız mahkemeleridir! Sizin muhataplarınız hakim&savcılardır! Asla Türkiye cumhurbaşkanı ve hükümeti değildir!

Diğer taraftan hiçbir rakibimizin seçim meydanları dışında elenmesinden memnun olmayız. Biz rekabetin sadece ve sadece sandıkta olmasını inanmış bir partiyiz. Bundan dolayıdır ki darbelere hep karşı olduk. Kendi içinizdeki adaylık yarışı da bizi hiç ilgilendirmiyor!

Adaleti her şeyin üstünde tutmuş, siyasi yaşamını bu ulvi hedefler için vakfetmiş olan cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a hiç kimse yargı kararı üzerinden saldıramaz! 28 Şubat süreci dahil tüm darbeci dönemleri AK PARTİ ile son verilmiştir! Asla benzer bir durum yoktur!”