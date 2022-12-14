CHP: Kumpasa karşı meydanlardayız

CHP’den İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezanın ardından, “16 milyon yurttaşımızın iradesine ve hukuka kurulan kumpasa karşı meydanlardayız! Millet iradesine sahip çıkmak için Saraçhane’de buluşuyoruz” açıklaması geldi.

CHP’den açıklama: Alanlardayız. (AA)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Ekrem İmamoğlu, karar açıklanmadan önce İstanbulluları Saraçhane’ye çağırmıştı.

Kararın ardından CHP’nin sosyal medya hesabından da açıklama geldi: “Türkiye ‘tek adam’dan büyüktür! 16 milyon yurttaşımızın iradesine ve hukuka kurulan kumpasa karşı meydanlardayız! Millet iradesine sahip çıkmak için Saraçhane’de buluşuyoruz…”