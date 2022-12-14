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Yaramazlara biraz batar!

CHP: Kumpasa karşı meydanlardayız

CHP’den İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezanın ardından, “16 milyon yurttaşımızın iradesine ve hukuka kurulan kumpasa karşı meydanlardayız! Millet iradesine sahip çıkmak için Saraçhane’de buluşuyoruz” açıklaması geldi.

CHP’den açıklama: Alanlardayız. (AA)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.


Ekrem İmamoğlu, karar açıklanmadan önce İstanbulluları Saraçhane’ye çağırmıştı.

Kararın ardından CHP’nin sosyal medya hesabından da açıklama geldi: “Türkiye ‘tek adam’dan büyüktür! 16 milyon yurttaşımızın iradesine ve hukuka kurulan kumpasa karşı meydanlardayız! Millet iradesine sahip çıkmak için Saraçhane’de buluşuyoruz…”

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Yenilmeye doymayan pehlivan yargıç olursa…

Adaylık tartışmaları ve yamalı bohça Altılı Masa’nın iç çekişmeleri nedeniyle sönümlenen muhalif enerji, İmamoğlu’na bizzat Erdoğan’ın giydirdiği mağduriyet gömleğiyle yeniden alevlenecek gibi gözüküyor.

Tarikatta çocuk istismarı: Kadir İstekli gözaltına alındı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin altı yaşında ‘evlendirilmesi’ ve cinsel istismara uğramasına ilişkin davada tutuksuz sanıklar Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının ardından ne olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza çıktı. TCK’nin 53’üncü maddesinden de siyasi yasak kararı verildi. Avukat Veysel Ok, kararın istinaf ve Yargıtay tarafından onaylanması halinde İmamoğlu’nun işlemler için cezaevine ‘girip çıkabileceğini’ söyledi.

AKP, kararı değil İmamoğlu’nu eleştirdi

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezaya dair “İsteriz ki tüm siyasi rakiplerimiz hakarete varan, davalara konu olan açıklamalar yapmasın. Ancak meydanlarda gümbür gümbür demokratik bir yarış yapalım” dedi.

Akşam Postası / 14 Aralık 2022

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