İmamoğlu: Aradan üç buçuk sene geçmiş olabilir ama hala gençliğim var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hapis cezası aldığı duruşma sonrası İYİ Parti lideri Akşener’le Saraçhane’de konuştu.

Fotoğraflar: İBB

Siyasi yasak ve iki yıl hapis cezasından sonra Saraçhane’de konuşan İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* İstanbul sizin sizin. 16 milyon İstanbullunun. Yaşadığımız şeylerin sebebi büyük hukuksuzluk.

* Değerli genel başkanım sayın Kılıçdaroğlu beni aradı ve yarın altılı masanın liderleriyle birlikte yine İstanbulluların evinde birlikte olacağız. Yarın halkımızı buraya davet edeceğiz. Birlikte dertleşip konuşacağız. Aydınlık günlere birlikte bakacağız.

* Bu dava Türkiye’nin düştüğü durumun özetidir. Bu dava… (Ezan girince konuşmasını keserek yurttaşlara “İçinizden güzel dualar edin” dedi. Bazı yurttaşlar bela okudu.)

* Aldıkları her karar kendi çıkarları için. Milletimizin yaşadığı zorluklar, yoksullaşması, eğitimden adalete birçok sorunun üstünü kapatmak için ortaya koydukları bir irade sonucudur.

* Hukuka ve demokrasiye karşı asla mücadele edemeyecekler. İstanbul’da kocaman bir demokrasi tokadı attınız. Seçimi vermek istemediler, söke söke aldınız. 6 Mayıs’ta seçimi iptal ettiler. Tokadı misli misli attınız ama doymadılar, doyamadılar. Bugünkü davada verdikleri ceza, ortaya koydukları irade çirkin bir sonuçtur.

* (Erdoğan’ın 1998’de yargılandığı dava için söylediği sözler) “Görüyoruz ki yargı gerçekten bağımsız değil böylece yargının işleyişine adalet ilkelerinin değil siyasetin egemen olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Böylece yargının işleyişine adalet ilkelerinin değil, siyasetin egemen olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Siyasi rakiplerimiz, güç ve çıkar odakları, seçim sandıklarında karşımızda duramayacaklarını, önümüzü kesemeyeceklerini iyiden iyiye anlamış olmalılar ki, böyle bir yola başvurdular. Bu yol yanlış bir yoldur. Çünkü adalet gün gelecek, yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacaktır.”

* Bu kararı aldıran da bu zat değil mi?

* Bu ülkenin umuda ihtiyacı var. Umudunuz eksilmesin. Buradan İstanbullu hemşehrilerime sesleniyorum. Buradan sadece İstanbul’a değil Ankara’ya, İzmir’e, Hakkari’ye, Sinop’a, Adana’ya, Trabzon’a sesleniyorum. Burada yaşatılan şey ülkemizin her yerindeki insanlarımıza yaşatılabilir. Bizi mahkum etmeye kalkanları pişman edeceğiz. Sandıkta edeceğiz, sandıkta. İstanbul’da başardık, Türkiye’de başaracağız!

* Aradan 3,5 sene geçmiş olabilir ama hala gençliğim var ama hala umudumuz yüksek. Benim gibi milyonlarca ceketini çıkarıp kollarını sıvayacak Türk milleti var. 2023’te her şey çok güzel olacak.

Akşener:

* Yıllar önce burada okuduğu şiirden dolayı ceza alan bir belediye başkanı vardı. (Yuhalama seslerine) Biz yuhalamayız. Gereğini yaparız. Bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum bu şarkı da burada bitmeyecek.

* Bu kararın arkasında bir büyük korku var. Onlar korkuyor ama biz korkmuyoruz. Yaşasın hürriyet kahrolsun istibdat.

* Dünün korkakları nasıl kaçarak gittilerse bugünün korkakları da kaçarak gidecek.

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. Ceza istinafta kesinleşirse Yargıtay’da temyiz hakkı da kullanılabilecek. Ceza üç yıldan az olduğu için İBB başkanı hapse girmeyecek. Yargıtay cezayı onarsa İBB başkanı işlemler için cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

Ne olmuştu?

Seçim sonuçlandıktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019’da İmamoğlu’nun bir konuşmasından dolayı “Avrupa Parlamentosu’na gidip Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun” demişti.

Aynı gün, Soylu’nun bu sözleri sorulan İmamoğlu şöyle konuşmuştu: “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın.”

Bu sözlerinin ardından İmamoğlu’nun sözleriyle YSK üyelerine ‘alenen hakaret ettiği, kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu’ iddiasıyla cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

İmamoğlu’nun 15 ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İmamoğlu’ysa ‘ahmak’tan kastının Soylu olduğunu söylemişti.