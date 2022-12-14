Babacan ve Davutoğlu’ndan İmamoğlu’na destek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na desteklerini bildirdi.

Fotoğraflar: AA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşması görülüyor.

İmamoğlu ‘16 milyon İstanbulluyu’ Saraçhane’ye davet etmişti.

İmamoğlu’nun çağrısından sonra CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve Türkiye İşçi Partisi gibi birçok siyasi ve siyasi parti Saraçhane’ye gelinmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saraçhane çağrısına katılmasa da İmamoğlu’na desteklerini bildiren mesajlar yayımladı.

Babacan, şunları dedi: “Siyasi yargı kararlarıyla milli iradenin engellenemeyeceğini en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilmesi gerekir. İBB Başkanı Sayın İmamoğlu ile ilgili yargıdan adil bir karar bekliyoruz.”

Siyasi yargı kararlarıyla milli iradenin engellenemeyeceğini en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilmesi gerekir.



İBB Başkanı Sayın İmamoğlu ile ilgili yargıdan adil bir karar bekliyoruz. — Ali Babacan (@alibabacan) December 14, 2022

Davutoğlu da şunları dedi: “İstanbul’da millet iradesiyle seçilen Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’nu arayarak yanında olduğumuzu bir kez daha vurguladım. Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız.”

İstanbul'da millet iradesiyle seçilen Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'nu arayarak yanında olduğumuzu bir kez daha vurguladım.



Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) December 14, 2022

Davadaki süreç nasıl gelişti?

Yerel seçimlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘ahmak’ ifadelerine İmamoğlu’nun “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” yanıtını vermesi sonrası dava açılmıştı.

İmamoğlu’nun o dönem Yüksek Seçim Kurulu başkanı olan Sadi Güven’le 10 YSK üyesine yönelik ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret’ suçunu işlediği iddiasıyla 15 ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İmamoğlu’ysa ‘ahmak’tan kastının Soylu olduğunu söylemişti.

Haziran ve eylülde görülmesi gereken duruşmalar ertelenmişti.

11 Kasım’daki duruşmada hakim de ”Sözlerin muhatabı Soylu” dedi. Hakimin savcıdan esas hakkında mütalaa istemesi üzerineyse avukatlar reddi hakim talebinde bulundu. Savcıysa mütalaasında İmamoğlu hakkında en üst sınırdan ceza talep ederek siyasi yasak istedi.

Üst mahkeme olan Anadolu 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi de önceki hafta, İmamoğlu’nun avukatının yaptığı reddi hakim talebinin reddine karar verdi.

İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşması görülüyor. Duruşma saat 16:00’da devam edecek.