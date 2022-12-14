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Yaramazlara biraz batar!

HDP’den İmamoğlu’na destek mesajı

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, hapis cezası ve siyasi yasak verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek verdi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Karar siyasidir. (HDP)

Buldan Twitter’dan paylaştığı mesajda şunları kaydetti: “Sayın İmamoğlu hakkındaki karar hukuki değil, siyasidir. Halk iradesini yansıtan seçim sonuçlarını kayyım ve yargı darbesiyle, kumpaslarla ortadan kaldırma döneminiz kesinlikle bitecektir.  Halkın iradesi karşısında yenileceksiniz!”


Mithat Sancar’sa şunları yazdı: “Ekrem İmamoğlu’ya verilen ceza, kayyım darbesiyle başlatılan siyasi kumpas sürecinin bir devamıdır. Kumpaslarla, yargı darbesiyle siyaseti ve ülkenin geleceğini şekillendiremeyeceksiniz! Ortak demokrasi mücadelesiyle bu dönemi kesinlikle sona erdireceğiz.”

YSK üyelerine hakaret suçundan iki yıl yedi ay 15 gün ceza alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karardan sonraki ilk açıklamasında şunları dedi“Halkın verdiği yetkiyi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah’ın izniyle.”

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Akşam Postası / 14 Aralık 2022

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