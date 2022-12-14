İmamoğlu kararı dış basında: Mahkeme, Erdoğan’ın rakibini hapse mahkum etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret etmekten dolayı iki yıl yedi ay 15 gün ceza aldı. Hakkında ‘siyasi yasak’ süreci de başlayan İmamoğlu’na verilen cezayı dış basın da gündemine aldı.
İmamoğlu’na verilen cezayı haberleştiren gazete ve ajanslar kararı şu başlıklarla duyurdu;
Reuters: Türk mahkemesi Erdoğan rakibini yetkililere hakaretten hapis cezasına çarptırdı
Bloomberg: Erdoğan rakibinin siyasi kariyeri mahkeme kararından sonra risk altında
US News: Mahkeme, Erdoğan rakibini yetkililere hakaretten hapse mahkum etti
Washington Post: İstanbul belediye başkanı kamu görevlilerine hakaretten mahkum edildi
Financial Times: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına görevlilere hakaretten iki yıl hapis ve siyasetten men cezası