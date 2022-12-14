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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu kararı dış basında: Mahkeme, Erdoğan’ın rakibini hapse mahkum etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret etmekten dolayı iki yıl yedi ay 15 gün ceza aldı. Hakkında ‘siyasi yasak’ süreci de başlayan İmamoğlu’na verilen cezayı dış basın da gündemine aldı.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’na verilen cezayı haberleştiren gazete ve ajanslar kararı şu başlıklarla duyurdu;


Reuters: Türk mahkemesi Erdoğan rakibini yetkililere hakaretten hapis cezasına çarptırdı

Bloomberg: Erdoğan rakibinin siyasi kariyeri mahkeme kararından sonra risk altında

US News: Mahkeme, Erdoğan rakibini yetkililere hakaretten hapse mahkum etti

Washington Post: İstanbul belediye başkanı kamu görevlilerine hakaretten mahkum edildi

Financial Times: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına görevlilere hakaretten iki yıl hapis ve siyasetten men cezası

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Bundan sonra ne olacak? Herkesin kafasındaki sorunun yanıtı…

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza çıktı. TCK’nin 53’üncü maddesinden de siyasi yasak kararı verildi. Avukat Veysel Ok, kararın istinaf ve Yargıtay tarafından onaylanması halinde İmamoğlu’nun işlemler için cezaevine ‘girip çıkabileceğini’ söyledi.

AKP, kararı değil İmamoğlu’nu eleştirdi

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezaya dair “İsteriz ki tüm siyasi rakiplerimiz hakarete varan, davalara konu olan açıklamalar yapmasın. Ancak meydanlarda gümbür gümbür demokratik bir yarış yapalım” dedi.

Akşam Postası / 14 Aralık 2022

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