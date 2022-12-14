İmamoğlu kararı dış basında: Mahkeme, Erdoğan’ın rakibini hapse mahkum etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza çıktı. TCK’nin 53’üncü maddesinden de siyasi yasak kararı verildi. Avukat Veysel Ok, kararın istinaf ve Yargıtay tarafından onaylanması halinde İmamoğlu’nun işlemler için cezaevine ‘girip çıkabileceğini’ söyledi.