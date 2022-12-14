Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının ardından ne olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının ardından herkesin aklında aynı soru var: Bundan sonra ne olacak?

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu yerel seçim sürecinde Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ‘ahmak’ dediği gerekçesiyle kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün cezasına çarptırıldı. Ayrıca İmamoğlu hakkında ‘siyasi yasak’ süreci başlatıldı.


Peki hukuki süreç nasıl işleyecek?

Temyiz yolu açık

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş-Direktörü Veysel Ok önümüzdeki süreci Diken’e anlattı.

Öncelikle gerek hapis gerekse siyasi yasağın uygulanabilmesi için kararın kesinleşmesi gerekiyor.

Kararla ilgili istinaf ve Yargıtay yolu açık. Ceza istinafta kesinleşirse Yargıtay’da temyiz hakkı da kullanılabilecek. 

Demirtaş örneği

Ok ‘normal şartlarda bu sürecin iki yıldan önce sonuçlanmadığına’ dikkat çekti. Buna karşılık HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezasının üç ayda onaylandığını da hatırlattı Ok: “Bu tarz dosyalarda istinaf süreci uzun sürer. Üstelik bir de Yargıtay süreci var. Lakin Demirtaş’a verilen ceza birkaç ay içinde onaylanmıştı. Burada İmamoğlu için de Demirtaş sürecinin işletilmemesini umuyorum. Hızlı bir süreç işlemezse bu karar aşamalarının iki yıldan önce bitmediğini gazeteci davalarından görüyoruz.”

Bugün verilen cezanın üst mahkemeler tarafından onaylanması halinde İmamoğlu’nun belediye başkanlığıyla birlikte CHP üyeliği de sona erecek.

Ok şunları söyledi: “İstinaf ve Yargıtay onaylarsa İmamoğlu cezasının infazı dolana kadar siyasi yasaklı olacak. Bu süre bittikten sonra haklarını elde etmiş olacak, lakin bu süreç genel veya yerel seçimlere denk gelirse kendisi aday olamayacak.”

Girip çıkabilir

İmamoğlu cezası onaylansa dahi cezaevinde yatmayacak. Ancak tıpkı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gibi işlemler için ‘girip çıkabilir.’

Ok’un yorumu şöyle: “Cezaevinde yatmayacak, ama yine de İstanbul’un belediye başkanının cezaevine girip çıktığını göreceğiz. Tüm bunlar ise dosya onaylandıktan sonra gerçekleşecek.”

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