AKP, kararı değil İmamoğlu’nu eleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mahkumiyetine dair AKP’den gelen ilk açıklamada karar değil İmamoğlu eleştirildi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan Turan, “İsteriz ki tüm siyasi rakiplerimiz hakarete varan, davalara konu olan açıklamalar yapmasın” dedi.

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İmamoğlu yerel seçim sürecinde Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ‘ahmak’ dediği gerekçesiyle kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün cezasına çarptırıldı. Ayrıca İmamoğlu hakkında ‘siyasi yasak’ süreci başlatıldı.

Karar temyize açık. Ceza üç yıldan az olduğu için İBB başkanı hapse girmeyecek. Ceza onanırsa bir günlüğüne cezaevine girip çıkacak. Ancak belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

Karar üzerine binlerce kişi İBB binasının bulunduğu Saraçhane’ye akın etti. İmamoğlu’nun mahkumiyeti Twitter’da da infiale yol açtı. Hemen hemen tüm parti liderleri kararı yerden yere vururken iktidar blokundan gelen ilk değerlendirmede karar değil İmamoğlu eleştirildi.

AA’nın haberine göre Turan’ın açıklaması şöyle: “Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu. Yerel mahkemenin verdiği bir karar var ancak bundan sonraki süreçte hem istinaf hem Yargıtay boyutu olacaktır. İsteriz ve dileriz ki tüm siyasi rakiplerimiz hakarete varan, davalara konu olan açıklamalar yapmasın. Ancak meydanlarda gümbür gümbür demokratik bir yarış yapalım.”