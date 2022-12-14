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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu ve ‘altılı masa’ liderleri yarın aynı saatte Saraçhane’de

‘Ahmak davası’nda hapis cezası ve siyasi yasak alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bugünkü miting sonrası, İstanbulluları yarın için de aynı saatte Saraçhane’ye çağırdı.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.


Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. Ceza istinafta kesinleşirse Yargıtay’da temyiz hakkı da kullanılabilecek. Ceza üç yıldan az olduğu için İBB başkanı hapse girmeyecek. Yargıtay cezayı onarsa bir İBB başkanı işlemler cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

İmamoğlu, duruşma sürerken halkı belediye binasının bulunduğu Saraçhane’ye çağırmıştı. Yüzlerce kişi çağrıya uyarak alana aktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İmamoğlu’na destek için geldiği Saraçhane’de, “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” mesajı vermişti.

Yarın ‘altılı masa’nın liderleriyle bir araya geleceğini belirten İmamoğlu, halkı yine aynı saatte ‘dayanışmak’ için Saraçhane’ye çağırdı.

Ne olmuştu?

Seçim sonuçlandıktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019’da İmamoğlu’nun bir konuşmasından dolayı “Avrupa Parlamentosu’na gidip Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun” demişti.

Aynı gün, Soylu’nun bu sözleri sorulan İmamoğlu şöyle konuşmuştu: “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın.”

Bu sözlerinin ardından İmamoğlu’nun sözleriyle YSK üyelerine ‘alenen hakaret ettiği, kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu’ iddiasıyla cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

İmamoğlu’nun 15 ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İmamoğlu’ysa ‘ahmak’tan kastının Soylu olduğunu söylemişti.

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İmamoğlu ve ‘altılı masa’ liderleri yarın aynı saatte Saraçhane’de

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim sürecinde Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ‘ahmak’ dediği gerekçesiyle kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün cezasına çarptırıldı. Ayrıca İmamoğlu hakkında ‘siyasi yasak’ süreci de başlatıldı.

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