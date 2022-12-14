Asgari ücret gündemi: Bilgin’e göre amaç diğer ücretleri de rahatlatmak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin ‘diğer ücretleri de rahatlatacak düzeyde olacağını’ savundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin. (AA)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca düzenlenen bir konferansta konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı bugün yapılacak.

Toplantı öncesinde konuşan Bilgin, şunları kaydetti: “Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz.”

EYT açıklaması: Sorun yok

Konuşmasının ardından gazetecilerin “EYT’yle ilgili teknik sorun nedir” sorusunu yanıtlayan Bilgin şunları söyledi:

“Teknik sorunla yaş arasındaki ilişki nasıl kuruldu bilmiyorum ama teknik sorun kayıtlarla ilgili sorunlar. Sorunların çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun var değil, altyapıyı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz.”