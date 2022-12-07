Türk-İş başkanı: Asgari ücrette pazarlığa 7 bin 785 liradan başlayacağız

Türk-iş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili “Bugün pazarlığa 7 bin 785 liradan başlayacağız” dedi.

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Asgari ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yapılıyor. İkincisi ise 14 Aralık’ta düzenlenecek.

Geçen hafta Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın Çalışma Bakanlığı’ndaki ön toplantıdan sonra “7 bin 785 lira, bu rakam kırmızı çizgi, bu rakamın altını kabul etme ihtimalimiz sıfır” açıklaması, tepkilere neden olmuştu.

Komisyon toplantısı öncesi Atalay, pazarlığa 7 bin 785 liradan başlayacaklarını belirtti. Atalay şunları söyledi: ”Biz bugün komisyonda asgari ücreti 5 bin 500 lirayla konuşmayacağız. Asgari ücreti 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayıp onun üzerinde nereye çıkarsa konuşacağız. Memnun edecek bir rakam olursa oturup altına imza atarız. Razı olmayan rakam gelirse ne imza atar ne o masaya otururuz. Bugün 5 bin 500 liraya oturmayacak komisyon. Açlık bedeli olan 7 bin 785 lira. Bu bizim teklifimiz değildi, Türk-İş istemiş gibi televizyonlar söylüyorlar. Asgari ücrette memnun olunacak rakam varsa varız, yoksa yokuz.”