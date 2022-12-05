İYİ Parti’nin asgari ücret teklifi 9 bin 600 lira

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin asgari ücret için teklifinin 9 bin 600 lira olması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti’nin asgari ücret teklifi 9 bin 600 TL (Reuters)

Kürşad Zorlu, asgari ücret teklifi hakkında şunları söyledi:

“Ekonomi kurmaylarımız bugün başkanlık divanı toplantımıza İYİ Parti’nin asgari ücret konusundaki görüşlerini getirdiler. En az 9 bin 200 TL olması gerektiğini düşünüyoruz. İYİ Parti olarak önerimiz de 9 bin 600 TL’dir.”

Asgari ücret beklentileri

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücretinin net 13 bin 200 TL olması gerektiğini duyurmuştu.

Erdoğan’ın ‘asgari ücret’ açıklaması

Erdoğan’sa ‘yere sağlam basan’ adımlar atılacağını söyleyip, “Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız (Bakan Bilgin) olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin” demişti.

Bakan Bilgin’in hedefi enflasyonu ortadan kaldırmak

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette enflasyona dikkat çekerek, “Aralıkta enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız” demişti. Bakan Bilgin, sonraki günlerde yaptığı açıklamada asgari ücret için yüzde 50’lik bir zammı ‘hayali‘ bulmuştu.

CHP’nin asgari ücret beklentisi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2023 için asgari ücretin 7 bin liranın üstünde olması gerektiğini söylemişti: “Bir de ocak ayında memur maaşlarını, ücretleri, asgari ücreti artırayım, millette bir işler iyi gidiyor havası yaratayım, sonra ezeyim, yaptığı bu. Gördük, Macaristan’da da böyle, bunları yaptılar seçimden önce seçimden sonra milleti ezip gittiler. Enflasyon artı refah payı kadar asgari ücretin artırılması lazım. Bugün baktığınız zaman asgari ücretin önümüzdeki yıl 7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım, açlık sınırı aşması lazım.”

HDP’nin beklentiisi 12 bin 500

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da “Asgari ücret 12 bin 500 lira olsun” demiş; buna gülen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şöyle çıkışmıştı: “Gülüyorsunuz tabii… Niye gülüyorsunuz? Yoksulluk sınırı memlekette 25 bin TL’ye gelmiş, sizin haberiniz olmayabilir.”