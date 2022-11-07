CHP’nin asgari ücret teklifi: 7 bin liranın üstünde olması lazım

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2023 için asgari ücretin 7 bin liranın üstünde olması gerektiğini söyledi.

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Öztrak, bugün FOX TV’de İlker Karagöz’ün yayınına katıldı, 2023 yılı asgari ücretinin ne kadar olması gerektiğine dair soruya yanıt verdi.

Öztrak’ın yanıtı şöyle: “Bir de ocak ayında memur maaşlarını, ücretleri, asgari ücreti artırayım, millette bir işler iyi gidiyor havası yaratayım, sonra ezeyim, yaptığı bu. Gördük, Macaristan’da da böyle, bunları yaptılar seçimden önce seçimden sonra milleti ezip gittiler. Enflasyon artı refah payı kadar asgari ücretin artırılması lazım. Bugün baktığınız zaman asgari ücretin önümüzdeki yıl 7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım, açlık sınırı aşması lazım.”

Türk-İş araştırmasına göre ekimde açlık sınırı yani dört kişilik bir ailenin dengeli ve yeterli beslenebilmesi için bir ayda harcaması gereken meblağ 7 bin 425 liraya yükselmişti.