Türk-İş araştırması: Gıda enflasyonu yıllık yüzde 135

Türk-İş araştırmasına göre ekimde açlık sınırı 7 bin 425 liraya, yoksulluk sınırı 24 bin 185 liraya yükseldi. Araştırmaya göre gıda enflasyonuysa son 12 ayda yüzde 135 artış kaydetti.

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Türkiye’de asgari ücret 5 bin 500 lira. Ekonomik kriz derinleşirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaş her geçen gün daha da zorlanıyor.

Sendikaların ve bağımsız araştırmacıların hesaplamalarındaysa açlık sınırı, asgari ücretin bir hayli üstünde.

Türk-İş’e göre açlık sınırı yani dört kişilik bir ailenin dengeli ve yeterli beslenebilmesi için bir ayda harcaması gereken meblağ ekimde 7 bin 425 liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırıysa yani gıda harcamasıyla giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için gereken zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 24 bin 185 liraya çıktı.

Rapora göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ‘gıda için’ yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,48 oranında gerçekleşti.

On aylık değişim oranı yüzde 81,19 oldu. Son on iki ay itibariyle artış oranı ise yüzde 134,77 olarak hesaplandı.

Eylülde Türk-İş araştırmasında Türk-İş’e göre açlık sınırı 7 bin 245 lira 18 kuruş olarak hesaplanmıştı. Yoksulluk sınırıysa 23 bin 599 lira 93 kuruştu.