HDP’li Paylan, asgari ücret teklifine gülen Oktay’a çıkıştı: Yoksulluk sınırı 25 bin lira

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Asgari ücret 12 bin 500 lira olsun” talebine gülen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a çıkıştı: “Gülüyorsunuz tabii… Niye gülüyorsunuz? Yoksulluk sınırı memlekette 25 bin TL’ye gelmiş, sizin haberiniz olmayabilir.”

Oktay, asgari ücret teklifine gülünce Paylan, yoksulluğu hatırlattı (AA)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette yüzde 50’lik bir artış olup olmayacağına ilişkin “Hayali değil, gerçekçi bir rakam üzerinde durmamız lazım” diyerek, bu oranın altında bir zammın sinyalini vermişti.

HDP’nin asgari ücret teklifiyse 12 bin 500 lira. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da asgari ücretin 10 bin liranın üzerinde olması gerektiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2023 yılı bütçeleri, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla görüşüldü.

HDP’li Paylan, Oktay’ın katıldığı bütçe komisyonu görüşmelerinde söz alarak, Bakan Bilgin’in yüzde 50’lik zammı ‘hayali’ bulmasını eleştirdi, partisinin teklifini hatırlattı.

Oktay’ın 12 bin 500 liralık asgari ücret teklifine güldüğünü belirten Paylan, 25 bin liralık yoksulluk sınırını vurgulayarak tepki gösterdi:

“Şimdi 8 bin 250 TL’ye Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, hayali bir ücret olarak değerlendiriyor. Bakalım, memlekette açlık sınırı nedir? Dört kişilik bir ailenin yalnızca mutfak masrafı 8 bin 500 TL. Şimdi bugün daha açlık sınırı 8 bin 500 TL iken bunu 8 bin 250 TL’ye yükseltilmesini sayın Vedat Bilgin hayali bir ücret olarak değerlendiriyor. Adalet, vicdan var mı burada?

Ne diyor Vedat Bilgin, ‘İşletmenin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız.’ Nerede arıyor bu ücreti, saray koridorlarında. Saray koridorlarında yandaşlarla birlikte işçiyi, emekçiyi nasıl ezeceğinizi düşünüyorsunuz.”

Gülüyorsunuz tabii

“Şu anda çalışanların üçte ikisi asgari ücretle çalışıyor. Artış ile beraber çalışanların yüzde 80’i asgari ücret ile çalışacak. Asgari ücret ortalama bir ücrete dönüştü ve çok önemli bir konumda olacak kararınız. Vedat Bilgin’i uyandırmanız gerekiyor. Çalışma bakanı ama emekçinin halinden bihaber olduğunu düşünüyorum. Belki de siz daha düşük önereceksiniz. Belki 7 bin TL’ye düşürmeyi önereceksiniz.

Bakın biz HDP olarak ne öneriyoruz, bakar mısınız? Asgari ücret 12 bin 500 TL olsun diyoruz… (Oktay’ın güldüğünü izleyerek) Gülüyorsunuz tabii ki. Niye gülüyorsunuz? Hayali buluyorsunuz bu ücreti. Biz hayali bulmuyoruz, gerçekçi buluyoruz.

Yoksulluk sınırı memlekette 25 bin TL’ye gelmiş, belki sizin haberiniz olmayabilir. Bir evde iki çalışırsa o ev yoksulluk sınırının üstüne ulaşabilsin diye bunu öneriyoruz.”