CHP’li Torun: Asgari ücret 10 binin üzerinde olmalı ama önemli olan alım gücü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, asgari ücretin 10 bin liranın üzerinde olması gerektiğini belirterek, “Asıl önemli olan asgari ücretin artırılması kadar vatandaşın satın alma gücünün yükseltilmesidir” dedi.

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Partisinin Ordu il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Torun, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. AA’nın haberine göre Torun, asgari ücretle ilgili soru üzerine, her asgari ücret arttığında vatandaşın satın alma gücünün aynı paralelde düştüğünü söyledi.

Torun, şunları dedi: “Siz ekonomiyi düzgün bir rotaya koymadıkça enflasyonu düşürmediğiniz sürece, ekonomiyi gerçek ayarlarına getirmediğiniz sürece asgari ücreti ne kadar artırırsanız artırın bu çabalar boş. Biz ‘Yeni asgari ücret 10 bin liranın üzerinde olmalı’ diyoruz. Ama bu da çözüm değil. Asıl önemli olan asgari ücretin artırılması kadar vatandaşın satın alma gücünün yükseltilmesidir. Burada gidişat kötü. Bu gidişatın düzeltilmesi lazım.”