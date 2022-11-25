Çalışma bakanı, asgari ücrete yüzde 50 zammı gerçekçi bulmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yüzde 50 zammı gerçekçi bulmayarak “İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız” dedi.

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, temel gıda fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle dört kişilik bir aile için kasımda açlık sınırının 8 bin 657 TL’ye yükseldiğini açıklamıştı. Net 5 bin 500 TL olan asgari ücretin açlık sınırını yakalaması için yüzde 57,4 zam gerekiyor.

Ancak asgari ücrete zam konusunda hükümet, beklentileri düşürmeye devam ediyor.

Star TV’ye konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu” sorusuna “İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız” yanıtını verdi.

Bilgin, “Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım” dedi.