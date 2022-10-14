Erdoğan’dan asgari ücret çıkışı: ‘Havada uçan’ değil ‘yere basan’ düzenleme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü söyleyerek, “Biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin” dedi.

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‘Yeni ekonomi modeli’nin enflasyonu zıplattığı 2021 sonunda asgari ücret yüzde 50’lik zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı. Bu zamdan kısa süre sonra artan hayat pahalılığı nedeniyle sendikaların belirlediği açlık sınırın hayli altına inen asgari ücret için temmuzda yüzde 29’luk ikinci zam getirilmişti. Ama bunun da etkisi kısa sürdü, asgari ücret tekrar açlık sınırının altına indi.

Enflasyonu düşürmek için herhangi bir adım atmayan ve baz etkisini bekleyen hükümetten şimdi tekrar benzer zam vaatleri geliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret hakkında “Aralıkta enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız” demişti.

Erdoğan’sa Kazakistan dönüşü uçakta iktidara yakın gazetecilere konu hakkında değerlendirme yaptı. ‘Yere sağlam basan’ adımlar atılacağını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız (Bakan Bilgin) olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin.”