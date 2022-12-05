DİSK’in asgari ücret talebi: Net 13 bin 200 TL

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücretinin net 13 bin 200 TL olması gerektiğini açıkladı.

Fotoğraf: Twitter/DİSK

DİSK, İstanbul/Beşiktaş’taki genel merkezinde asgari ücretle ilgili taleplerini açıkladı.

Enflasyonun yanlış hesaplandığı ve vatandaşın enflasyon altında ezildiğini vurgulayan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin net 13 bin 200 TL olması gerektiğini söyledi.

Böylelikle DİSK, asgari ücrete yüzde 140 zam talep etti.

Çerkezoğlu ayrıca, asgari ücretin yılda dört kez güncellenmesi gerektiğini dile getirdi.

Asgari ücret beklentileri

‘Yeni model’in enflasyonu zıplattığı 2021 sonunda asgari ücret yüzde 50’lik zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı. Bu zamdan kısa süre sonra artan hayat pahalılığı nedeniyle sendikaların belirlediği açlık sınırın hayli altına inen asgari ücret için temmuzda yüzde 29’luk ikinci zam getirildi. Ama bunun da etkisi kısa sürdü, asgari ücret tekrar açlık sınırının altına indi.

Enflasyonu düşürmek için herhangi bir adım atmayan ve baz etkisini bekleyen hükümetten şimdi tekrar benzer vaatler geliyor.

Düzenlemede enflasyonun asgari ücretli üstündeki tahribatını gidermek için en az yıl sonu enflasyon oranının üstünde bir gelir artışı gerekiyor ki alım gücü kısa süre de olsa korunabilsin.

Bu kapsamda beklentiler incelendiğinde, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 60,4, Reuters’ın geçen ayki anketine katılanların beklentisiyse yüzde 72,25. Hükümetin orta vadeli plandaki hedefiyse yüzde 65.

Temmuzdaki yüzde 29’luk oran çıkarıldığında üç farklı beklentiye göre sırasıyla en az yüzde 31,4, yüzde 43,25 ve yüzde 36 zam gelmesi beklenebilir. Buna göre asgari ücretin üç beklentiye göre üstünde olması gereken seviyeler şöyle: 7 bin 230 lira, 7 bin 390 lira ve 7 bin 480 lira.