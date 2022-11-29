Asgari ücret için takvim netleşiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin takviminin belirlenmesi için 1 Aralık’ta Türk-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için perşembe günü, Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecektir” denildi.

Aralık boyunca komisyon dört toplantı düzenleyecek ve son toplantı sonrası geçen yıl olduğu gibi asgari ücret Erdoğan tarafından açıklanacak.

Asgari ücret beklentileri

‘Yeni model’in enflasyonu zıplattığı 2021 sonunda asgari ücret yüzde 50’lik zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı. Bu zamdan kısa süre sonra artan hayat pahalılığı nedeniyle sendikaların belirlediği açlık sınırın hayli altına inen asgari ücret için temmuzda yüzde 29’luk ikinci zam getirildi. Ama bunun da etkisi kısa sürdü, asgari ücret tekrar açlık sınırının altına indi.

Enflasyonu düşürmek için herhangi bir adım atmayan ve baz etkisini bekleyen hükümetten şimdi tekrar benzer vaatler geliyor.

Düzenlemede enflasyonun asgari ücretli üstündeki tahribatını gidermek için en az yıl sonu enflasyon oranının üstünde bir gelir artışı gerekiyor ki alım gücü kısa süre de olsa korunabilsin.

Bu kapsamda beklentiler incelendiğinde, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 60,4, Reuters’ın geçen ayki anketine katılanların beklentisiyse yüzde 72,25. Hükümetin orta vadeli plandaki hedefiyse yüzde 65.

Temmuzdaki yüzde 29’luk oran çıkarıldığında üç farklı beklentiye göre sırasıyla en az yüzde 31,4, yüzde 43,25 ve yüzde 36 zam gelmesi beklenebilir. Buna göre asgari ücretin üç beklentiye göre üstünde olması gereken seviyeler şöyle: 7 bin 230 lira, 7 bin 390 lira ve 7 bin 480 lira.

Erdoğan’ın ‘asgari ücret’ açıklaması

Erdoğan’sa ‘yere sağlam basan’ adımlar atılacağını söyleyip, “Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız (Bakan Bilgin) olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin” demişti.

Bakan Bilgin’in hedefi enflasyonu ortadan kaldırmak

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette enflasyona dikkat çekerek, “Aralıkta enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız” demişti.

CHP’nin asgari ücret beklentisi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2023 için asgari ücretin 7 bin liranın üstünde olması gerektiğini söylemişti.