Maçoğlu, ‘Ödeyemiyoruz’ demişti: Tunceli Belediyesi’nin elektrikleri kesildi

TKP’li Fatih Mehmet Maçoğlu tarafından yönetilen Tunceli Belediyesi’nin elektrikleri yaklaşık 14 milyon TL’yi bulan ödenmeyen borç nedeniyle enerji şirketi tarafından kesildi.

Fatih Mehmet Maçoğlu, çalışanları acil toplantıya çağırdı. (AA)

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, katıldığı Halk TV programında elektrik faturalarını ödeyemediklerini söylemiş; “Ağrı Belediyesi ödemiyor, siz de ödemeyin” çıkışına “Ödemiyoruz, zaten ödeyemiyoruz” demişti.

Maçoğlu, şunları kaydetmişti: ”Bir yıl üç ay önce 300 bin lira gelen elektrik faturası 2 milyon geliyor artık. Bir yıl üç ay önce 397 bin lira ödemiştim en son. Geçen ay 2 milyon geldi. Ben duyduğumda 400 bin gelmişti, sonra 2 milyon geldi. Ödemiyoruz. Zaten şu an dokuz-10 yıl kesildi. Park Bahçeler ortak kullanım alanlarını kesiyorlar. Biz müdahale ediyoruz açmaya çalışıyoruz açık söyleyeyim. Kimseden sakladığımız bir şey değil. Ama merkezden kesiyorlar bu sefer.”

DHA’nın haberine göre belediyenin hizmet binası ve Park Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri yaklaşık 14 milyon lirayı bulan borç nedeniyle enerji şirketi tarafından kesildi.

Maçoğlu, birim müdürlerini acil toplantıya çağırdı. Hizmet binasında, işlerin aksamaması için jeneratör devreye sokuldu.