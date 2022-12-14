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Yaramazlara biraz batar!

Fed sıkılaşma temposunu yavaşlattı

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

BloombergHT’nin aktardığına göre Fed 50 baz puanlık faiz artışıyla 75 baz puanlık faiz artışı serisinin ardından sıkılaşma temposunu yavaşlatmış oldu.


Fed’in son faiz artışıyla politika faizi 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Faiz kararı oybirliğiyle alındı.

Faiz kararıyla birlikte Fed yetkililerinin para politikası patikasındaki beklentilerini ortaya koyan noktasal tahminleri de yayımlandı. Buna göre yetkililer gelecek yıl sonunda politika faizinin yüzde 5,1 seviyesinde öngördü. 2024 için beklenti ise daha önceki beklentilere kıyasla artırılarak yüzde 4,1 seviyesinde belirlendi.

Noktasal grafikle birlikte Fed’in gelecek ekonomik projeksiyonları da kamuoyunun dikkatine sunuldu.

Buna göre 2022 büyüme beklentisi yüzde 0,2’den yüzde 0,5 seviyesine yükseltilirken, 2023 yılına ilişkin beklentinde ise aşağı yönlü revize edildi. Buna göre 2023 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 1,2’den yüzde 0,5 seviyesine çekildi.

Benzer revizyon işsizlik beklentisinde de oldu. Eylül’de 2022 işsizlik beklentisini yüzde 3,8 olarak belirleyen yetkilileraAralık projeksiyonlarında 2022’de işsizliğin yüzde 3,7 olacağını öngördü. 2023 işsizlik beklentisi ise yüzde 4,4’ten yüzde 4,6 seviyesine çıkarıldı.

Fed’in takip ettiği enflasyon göstergelerine ilişkin beklentilerde yukarı yönlü revizyonlar dikkat çekti. PCE enflasyonu beklentisi 2022 için yüzde 5,4’ten yüzde 5,6’ya; 2023 için yüzde 2,8’den yüzde 3,1’e yükseltildi.

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