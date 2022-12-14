Zeytin katliamının önünü açan kanun teklifi geri çekildi

Zeytinlikleri madenciliğe açan düzenlemenin yer aldığı torba kanun teklifi, muhalefetin ve kamuoyunun tepkisinin ardından geri çekildi.

Zeytinliklerin madenciliğe açılması, sendikalara toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanması için yüzde 2 baraj getirilmesi, özelleştirilen limanların sözleşme süresinin 49 yıllığına uzatılması düzenlemelerini içeren torba kanun teklifi, bugün TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda protestolar arasında görüşüldü.

Muhalefet milletvekilleri komisyon sıralarına ‘Zeytinime dokunma’ yazılı zeytin saksıları koyarken; çevreciler de komisyon salonunun önünde açıklama yaparak teklife tepki gösterdi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, muhalefetin ve kamuoyunun tepkisiyle, teklifte yer alan zeytinliklerin madenciliğe açılmasını içeren kanun maddesinin geri çekildiğini duyurdu:

“Torba kanunda yer alan ve zeytin katliamının önünü açan maddeler kararlı muhalefetimiz sonucunda geri çekildi. Şimdi sıra Anayasa Mahkemesi’nin defalarca iptaline rağmen tekrar getirdikleri limanlarımızı bir avuç yandaşa peşkeş çeken maddeleri püskürtmeye geldi.”

Torba kanunda yer alan ve zeytin katliamının önünü açan maddeler kararlı muhalefetimiz sonucunda geri çekildi. Şimdi sıra Anayasa Mahkemesinin defalarca iptaline rağmen tekrar getirdikleri limanlarımızı bir avuç yandaşa peşkeş çeken maddeleri püskürtmeye geldi. #ZeytinimeDokunma pic.twitter.com/rJwN97hiwZ — Murat Emir (@muratemirchp) December 14, 2022

Teklife göre, ‘madencilik faaliyetlerinin zeytinliklere denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda’ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın izniyle zeytinlik alanlarda da madencilik yapılabilecekti.