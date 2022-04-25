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Yaramazlara biraz batar!

Zeytinlikler ‘şimdilik’ kurtuldu: ‘Maden’ düzenlemesinde yürütmeyi durdurma


CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetinin önünü açan yönetmelik değişikliğinde Danıştay 8’inci Daire’nin yürütmeyi durdurma kararı aldığını açıkladı.

Fotoğraf: Pixabay

1 Mart’ta maden yönetmeliğinde değişikliğe gidilmiş, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlarda elektrik ihtiyacını karşılamak üzere madencilik faaliyetlerinin yürütülebilmesinin önü açılmıştı.


Yürütmeyi durdurma kararını duyuran Öztunç, şunları dedi: “Esastan karar verilene kadar herhangi bir işlem yapılmayacak. Esastan görüşülecek olan davanın da nihayete ermesini ve zeytinliklerin kurtarılmasını talep ediyoruz. Yani Danıştay zeytini talan etme yönetmeliğine dur demiş oldu. Kararın gerekçesiyse yönetmeliğin zeytin yasasına aykırı olması.”

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