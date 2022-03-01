Zeytinliklere maden izni kararında Akbelen ayrıntısı: ‘Adrese teslim karar’

AYŞEGÜL KASAP

Tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlarda elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerine izin verilebilecek. Kararın Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı’ndaki bilirkişi keşfiyle aynı güne denk gelmesi dikkat çekti.

Akbelen Ormanı savunucularından aktivist Deniz Gümüşel, “Bu değişiklik zeytincilik kanunu yok sayan bir değişiklik. Doğrudan Akbelen Ormanları’nda bugün yapılacak olan keşfi etkilemeye yönelik bir değişiklik” dedi.

Fotoğraf: Diken

Muhalefetin ‘Beşli çete’ dediği iktidara yakın şirketlerden Limak’ın da ortak olduğu YK Enerji, Akbelen Ormanı’nda ÇED sürecine tabi tutulmadan, sadece bir izinle maden işletmesi açmaya çalışıyor. İÇTAŞ-Limak ortaklığındaki şirket, çalışmalar sırasında en az 105 ağacı katletmişti.

Son olarak çevre örgütlerinin madene karşı açtığı iptal davasında mahkeme itirazlar üzerine bilirkişi keşfinin tekrarlanmasına karar vermiş, bilirkişi raporu tamamlanana kadar maden işletme izninin yürütmesini durdurmuştu.

150 dönümlük zeytinlik alan var

Akbelen Ormanı sakinleri keşif günü maden yönetmeliğinin değiştirilmesini ‘adrese teslim bir karar’ diye değerlendirdi: “Bu daha önce defalarca denendi ve kamuoyunun yoğun baskısıyla çekilmek zorunda kaldı. Bugün bilirkişi keşfi yapılacak Akbelen Ormanı davasında da kömür madeni işletmesi için YK Enerji AŞ’ye verilmek istenen alanda, ormanla iç içe geçmiş en az 100-150 dönümlük zeytinlik alan var. Akbelen Ormanı’nı çevreleyen 1500 dönümde de zeytinlik var. Davada iptal edilen bilirkişi raporunda zeytinlik alanlardan hiç bahsedilmediği için İkizköy avukatları itiraz etmişti. Diğer itiraz noktalarıyla birlikte bilirkişi raporu mahkemece iptal edilmişti.”

‘Atadan, deden kalma zeytinlik alanlar var’

Aktivist Gümüşel kararla ilgili şunları söyledi: “Bu değişiklik zeytincilik kanunu yok sayıyor. Doğrudan Akbelen Ormanları’nda bugün yapılacak keşfi etkilemeye yönelik. 780 dönümlük ormanın ortasında yaklaşık 150 dönümlük bir zeytinlik var. Köylülerin atadan, dededen kalma zeytinlikleri var. Bilirkişinin elini rahatlatmak için yapılmış bir değişiklik olduğunu düşünüyoruz.”

Akbelen Ormanı’nı savunan avukatlar yönetmelikte yapılan değişikliğin iptali için dava açacak.

Ne olmuştu?

Akbelen Ormanı’nda 740 dönümlük alındaki ağaçlar, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine linyit sağlamak üzere maden açmak için YK Enerji tarafından kesilmek istenmişti. İkizköylüler maden için alınan izinlere itiraz etmiş ve 22 Nisan 2021’den itibaren bölgede nöbete başlamıştı.

17 Temmuz’da Orman Genel Müdürlüğü ekipleri Akbelen Ormanı’nda ağaç kesmeye girişmiş, köylüler ekipleri engellemişti.

28 Temmuz’da başta Manavgat olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde yangınlar çıkmış ve uzun süre havadan destek sağlanmadığı için kontrol altına alınamamıştı. Bu yerlerden biri de Muğla’ydı. Yöre halkı yangınlara müdahaleyle uğraşırken bu kez de YK Enerji’nin işçileri fırsat bu fırsat diyerek ağaçları kesmişti. Yangınları bahane eden şirket bir gecede 105 ağaç kesmişti.

Yangınlarla boğuşan İkizköy halkı, ağaç kıyımına karşı eylem başlatmış, bölgeye jandarma gönderilmişti. Jandarma erleri nöbet tutan köylülere orantısız müdahale etmişti.