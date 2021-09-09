İkizköylüler hakime isyan etti: Tarafsız, bağımsız yargı! Hemen şimdi!

Akbelen Ormanı’nda bilirkişi keşfi sırasında hakimin, avukatlarına yönelik hakaretlerini kendilerine yapılmış’ Selen İkizköylüler isyan etti: “Davamızda bilirkişi keşfinde avukatlarımızın uğradığı hakaret ve susturma girişimleri aynı zamanda biz İkizköylülerin adalete erişim ve savunma hakkına yapılmış bir saldırıdır! Tarafsız, bağımsız yargı! Hemen şimdi!”

Muğla’nın Milas ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘5’li çete’ olarak tanımladığı iktidara yakın şirketlerden Limak’ın ağaç kıyımına karşı köylülerin direnişi devam ediyor.

Basın açıklamasında direnişçi keçi Hatça da yer aldı. / Fotoğraf: Diken

Akbelen Ormanı olarak bilinen 740 dönümlük alanda açılmak istenen linyit madenine karşı İkizköylülerin başvurusu üzerine hem Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi hem Muğla 1’inci İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı alarak bölgede yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etmişti.

Davada sahayı incelemesi kararlaştırılan bilirkişinin keşif tarihi mahkemece son dakikada ertelenmişti. İkizköy KARDOK Derneği’nin açtığı davadaki keşif tarihi ise 7 Eylül olarak belirlenmişti.

Ancak davacı KARDOK Derneği tarafından sunulan isimler bilirkişi heyetince kabul edilmedi. Bunun yanısıra keşif günü Muğla 1’inci İdare Mahkemesi üyesi hakim Murat Yüksel, İkizköy avukatları Arif Ali Cangı, İsmail Hakkı Atal ve Adana Barosu’ndan avukat Şiar Rişvanoğlu’na ‘ruh hastası’ diyerek hakaret etmişti. Bunun üzerine davacı avukatlar reddi hakim başvurusu yapmıştı.

İkizköylülerin açıklaması şöyle;

“7 Eylül 2021 Salı günü, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ’ye Akbelen Ormanı’nda kömür madeni işletmesi için verilen iznin iptali istemiyle açtığımız davada aylardır heyecanla beklediğimiz bilirkişi keşfi vardı. Nihayet bilim insanlarından oluşan bir heyet, Akbelen Ormanı’nın İkizköy için, biz yöre halkı için ve doğa için ne anlama geldiğini tarafsız bir gözle yerinde gözlemleyecek, inceleyecekti. Ormanımızın neden orman kalması gerekliliğini bilim insanlarına doğrudan aktarabilecektik.

‘Keşif İkizköylüler teslim edilmeden başlandı’

Maalesef keşif umduğumuz gibi gelişmedi. Başlangıçta mahkeme heyeti planlanan buluşma noktasında durmadan geçti gitti. Buluşma noktasında biz İkizköylüler ve Akbelen Ormanı’na sahip çıkan yaşam ve doğa savunucusu dostlarımız vardı; yanımızda durmadılar. Avukatlarımız heyetin yerini tespit edip alana ulaşıncaya kadar keşif, davacı taraf olan biz İkizköylüler temsil edilmeden başladı.

‘Hakim hakaret etti’

Avukatlarımızın ısrarlı taleplerine rağmen, keşfe KARDOK Derneği Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve uzmanlarımız alınmadı. Oysa şirketin çok sayıda yöneticisi keşifteydi. Keşif sırasında, avukatlarımızın sözlerinin defalarca şirket avukatı ve mahkeme heyetindeki bir hakim tarafından sık sık kesildiğini de öğrendik. Maalesef, iş bir noktada Murat Yüksel isimli bu hakimin avukatlarımız Arif Ali Cangı ve İsmail Hakkı Atal’a, keşfe gözlemci olarak katılmış Adana Barosu avukatı Şiar Rişvanoğlu’na ve İkizköy Çevre Komitesi gönüllüsü Deniz Gümüşel arkadaşımıza hakaret içeren sözler etmesine kadar vardırıldı.

Bütün bu haksız müdahalelerin ve hakaretlerin İkizköy halkının haklı davasında, kömür madeninin yarattığı çıplak gözle görülebilen ekolojik yıkımı bilim insanlarının dikkatinden kaçırma çabası olduğuna inanıyoruz.

Maddi bir beklentileri olmaksızın mücadelemize gönülden ve tüm güçleriyle destek veren değerli avukatlarımıza yapılan hakaretlerin İkizköy halkına da yapıldığını düşünüyoruz. Avukatlarımıza yapılan hakaretler biz yurttaşların adalete erişim hakkını ve savunma hakkını kısıtlamaktır. Kabul edilemez, bağışlanamaz!

‘Saldırılar bizi durduramaz’

10 yıllardır Akbelen Ormanı ve Işıkdere mahallemiz gibi pek çok doğal ve kültürel değerimizi, yaşamlarımızı yok ede ede ilerleyen kömürün önünde avukatlarımızla birlikte insanca yaşam hakkımızı savunmak için duruyoruz. Yaşam hakkı mücadelemizi yargının önünde, yasalar, Anayasa ve evrensel insan hakları çerçevesinde avukatlarımızın desteği ile yürütmeye devam edeceğiz. Adalete erişim ve savunma hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Hakaretler, kısıtlayıcı müdahaleler, saldırılar bizi durduramayacak.”

Ne olmuştu?

Akbelen Ormanı’ndaki 740 dönümlük alında bulunan ağaçlar Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji tarafından kesilmek istenmişti. Nedeni ise termik santrallere linyit sağlayacak açık maden ocağı yapmaktı. Şirket bunun için gerekli izin belgelerini de almıştı ancak İkizköylüler karara itiraz etmiş ve 22 Nisan’dan itibaren nöbet tutmaya başlamıştı.

17 Temmuz’da Orman Genel Müdürlüğü’nün ekipleri Akbelen Ormanı’na gelerek ağaç kesmeye girişmişti. Ancak köylüler ekipleri engellemişti.

28 Temmuz’da başta Manavgat olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde yangınlar çıkmış ve uzun süre havadan destek sağlanmadığı için kontrol altına alınamamıştı. Bu yerlerden biri de Muğla’ydı. Yöre halkı yangınlara müdahaleyle ile uğraşırken bu kez de YK Enerji tarafından tutulan işçiler adeta fırsat bu fırsat diyerek ağaçları kesmişti. Yangınları bahane eden şirket işçileri bir günde 105 ağaç kesmişti.

Yangınlarla boğuşan İkizköy halkı, ağaç kıyımına karşı eylem başlatmış, bölgeye jandarma gönderilmişti. Jandarma erleri nöbet tutan köylülere orantısız müdahalede bulunmuştu.