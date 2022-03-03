Fazıl Say, Nazım Hikmet şiiriyle ‘Zeytinime Dokunma’ dedi

Tarkan’dan sonra piyanist Fazıl Say da ‘Zeytinime Dokunma’ dedi.

Tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlarda elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerine izin veren bir düzenleme getirilmişti.

Bunun üzerine birçok yurttaşın katılımıyla sosyal medyada ‘Zeytinime Dokunma’ kampanyası başlatılmıştı.

Pop sanatçısı Tarkan da sosyal medya hesabından ‘Zeytinime Dokunma’ etiketiyle şöyle demişti: “Ülkemizin doğası olmuş rant rüyası. Enerjiydi, madendi, barajdı, şuydu, buydu…Doğamız geri dönüşü olmaksızın yok ediliyor. Yıllardır gözlerini diktikleri zeytinliklerimizi feda etmek var şimdi sırada. Bu vatanın doğası, toprağı sizin malınız değildir, bu milletindir, hepimizindir. Doğamızı savunmak, korumak da bu yüzden görevimizdir.”

Fazıl Say da Twitter’dan Nazım Hikmet’in ‘Yaşama Dair’ şiirindeki bir bölümü paylaşarak zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki gösterdi.