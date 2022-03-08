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Yaramazlara biraz batar!

Zeytinliklerde talan başladı: İkizköylülere ‘Ağaçlarını kes ya da taşı’ dendi

AYŞEGÜL KASAP

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@aysegul_kasap

Muhalefetin ‘Beşli çete’ olarak adlandırdığı iktidara yakın şirketlerden Limak’ın da ortak olduğu YK Enerji, zeytinlikleri madenciliğe açacak yönetmelik değişikliğine dayanarak Muğla’nın Milas ilçesindeki İkizköy halkından zeytinliklerini taşımasını istedi.

Milas muhtarlığının aktardığı bilgiye göre, YK Enerji ‘İkizköylülerin, eskiden kamulaştırılmış alanlardaki zeytin ağaçlarını kendilerinin kesmesini ya da taşımasını, aksi takdirde şirketin bu ağaçları keseceğini, taşıyacağını’ bildirmiş.


Köylüler ağaçlarına kesinlikle dokunmayacağını belirterek Milas Kaymakamlığı’na dilekçe verdi: “Yönetmelik kanundan üstün değildir. Biz kanunlara ve Anayasa’ya bağlıyız ve onu sonuna kadar savunacağız.”

İkizköylüler kaymakamlıkta dilekçe verirken / Fotoğraflar: Diken

1 Mart’ta maden yönetmeliğinde değişikliğe gidilmiş; tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlarda elektrik ihtiyacını karşılamak üzere madencilik faaliyetlerinin yürütülebilmesinin önü açılmıştı. Bu karar Akbelen Ormanı’ndaki bilirkişi keşfiyle aynı güne denk gelmişti. Akbelen Ormanı savunucularından aktivist Deniz Gümüşel, “Bu değişiklik zeytincilik kanunu yok sayan bir değişiklik. Doğrudan Akbelen Ormanları’nda bugün yapılacak olan keşfi etkilemeye yönelik bir değişiklik” demişti.

YK Enerji, zeytin ağaçlarını talana açacak olan yönetmelik değişikliğini arkasına alarak, 2017’de İkizköy’ün merkez mahallesi Işıkdere’de kamulaştırılan zeytin ağaçlarını kesmek için vakit kaybetmeden harekete geçti. Köylüler buradaki ağaçları için üç yıldır direniyor. Bugüne kadar ağaçlarını Zeytincilik Kanunu’na dayanarak kestirmediler.

Köylüler kaymakamlığa gitti, dilekçe verdi

YK Enerji’nin göz diktiği bu ağaçlar Akbelen Ormanı’nın kıyısında yer alıyor.

100’ün üzerinde köylünün imzaladığı dilekçede yönetmeliğin Zeytincilik Kanununa aykırı olduğunu vurgulanarak, “İlçenin en yüksek mülki amiri olarak zeytinlerimizi siz Milas Kaymakamına emanet ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

Kaymakamın köylülere yanıtıysa “Zeytin bizim de zeytinimizdir. Zeytinlerimiz kanuna emanettir” diye oldu.

‘Yönetmelik kanundan üstün değil’

İkizköylüler dilekçe tesliminden sonra kaymakamlık avlusunda toplandı.

Burada konuşan İkizköy Kardok Derneği Başkanı Nejla Işık, şunları söyledi: “YK Enerji yönetmeliği kullanarak zeytinleri talan etmek üzere. Biz buna dur demek için Kaymakama dilekçe verdik” dedi. İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü Hasan Yorulmaz’sa “Yönetmelik kanundan üstün değildir. Biz kanunlara ve Anayasaya bağlıyız ve onu sonuna kadar savunacağız.”

İkizköylülerin avukatı Arif Ali Cangı ise şunları aktardı: “Anlaşılan gerçekten bu yönetmelik değişikliği YK Enerji için ve İkizköylülerin zeytinliklerin maden ocağı haline getirilmesi için çıkarılmış. Bugün İkizköylüler Milas kaymakamına başvurdu. Hiçbir zeytinin sökülmesini, kesilmesini, zarar görmesini istemiyoruz. Şimdi Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılaştırılması Hakkında Kanun çerçevesinde görev Milas Kaymakamına düşüyor.”

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