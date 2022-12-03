Zeytinlikleri talanın önü açıldı: Mahkeme ‘beşli çete’nin YK Enerji’sine ‘Devam’ dedi

AYŞEGÜL KASAP

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda, muhalefetin ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı iktidara yakın şirketlerden Limak’ın da ortak olduğu YK Enerji’nin kömür madenini inşa etmesinin önü açıldı.

Mahkeme, “Bilimsellikten uzak” denerek itiraz edilen üçüncü bilirkişi raporunu dayanak aldı ve yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı.

Fotoğraf: İkizköy Çevre Komitesi

7 Eylül 2021’deki ilk bilirkişi keşfinde hakimin avukatlara hakaret etmesi nedeniyle avukatlar Arif Ali Cangı, İsmail Hakkı Atal ve Şiar Rişvanoğlu reddi hakim başvurusunda bulunmuştu.

1 Mart’taki ikinci keşfinden hemen önce Resmi Gazete’de yayımlanan maden yönetmeliğindeki değişiklikle birlikte, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlarda madencilik faaliyetlerinin önü açılmıştı.

İkinci keşfin raporu mayısta sunulmuş, madencilik faaliyetlerinin orman ekosistemini tamamen yok edeceği kabul edilmiş, ‘ekolojik yıkım’ vurgusu yapılmış ama aynı zamanda bölgedeki tüm kömürün çıkarılabilmesi için Akbelen Ormanı’nın madenciliğe açılması gerektiği de savunulmuştu.

İkizköylüler rapora itiraz etmişti. Bunun üzerine üçüncü bilirkişi keşfi 8 Ağustos’ta düzenlenmişti ama bu raporda da ikinci raporda bahsedilen ‘ekolojik yıkım’ uyarıları ‘tamamen görmezden gelinmişti.’

İkizköylüler bilirkişiler hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunmuştu.

Sadece YK Enerji’nin raporları dikkate alınmış

Muğla 1’inci İdare Mahkemesi üçüncü raporu dayanak alarak yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı.

İkizköylüler karara tepki gösterdi: “Hiçbir bilimsel dayanağı olmayan, sunduğumuz uzman görüşlerinin dikkate alınmadığı ve tamamiyle YK Enerji şirketinin raporları kullanılarak hazırlanan bilirkişi raporlarını, şimdi de bilimsellikten uzak bu rapora dayanarak yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasını biz İkizköylüler olarak kabul etmiyoruz.”

Gerek ikinci rapor, gerekse bilim insanları bölgeye yapılacak olan olası maden ocağının hem zeytinciliği bitireceğini hem de ekolojik koridor olan ormanı içindeki tüm yaşamla birlikte geri dönülmez bir şekilde tahrip edeceğini ortaya koydu.

Mahkemenin dayanak gösterdiği üçüncü raporda, bilimsel raporların ortaya koyduğu olgular görmezden gelindi. Aksi bir bilimsel görüş ortaya konmadı ve ‘ekolojik yıkımı’ işaret eden bulgular çürütülemedi.

Zeytinlikler yok olacak, taşınsa bile toparlanması yıllar sürecek

‘Hocaların hocası’ olarak bilinen orman mühendisi Prof. Dr Doğan Kantarcı hazırladığı bir raporla kömür madeninin zeytinciliği nasıl yok edeceğini ortaya koydu.

Raporda ayrıca bölgeye yeniden dikilse bile zeytin ağacının tutunmasının neredeyse imkansız olacağı da ortaya kondu.

Diğer yandan zeytin ağaçlarının sökülüp başka yere dikilmesi de çok tavsiye edilen bir yöntem değil çünkü ağaçlar yeniden hayata tutunsa bile toparlanıp meyve vermesi yılları buluyor.

Örneğin Yatağan Yeşilbağcılar’dan sökülüp Datça Billurkent’e nakledilen zeytin ağaçları 11 yıl boyunca meyve vermemiş.

Bu ağaçlar 2008’de nakledildi. Soldaki fotoğraf 2014’de çekilde. Sağdaki fotoğraf 2019’da çekildi. Ağaçların toparlanması 11 yıl sürdü Fotoğraflar: Prof.Dr.Doğan Kantarcı

İkizköylüler karara itiraz edecek

İkizköy Çevre Komitesi, kömür madenlerinin ve termik santrallerin ömrünü doldurduğunu da hatırlatarak yüzyılların birikimi olan zeytin ağaçlarının kesilmemesi için direnmekten vazgeçmeyeceklerini söyledi: “Yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması bizleri yıldıramaz ve haklı mücadelemizden vazgeçiremez! Şimdi mücadelemize her zamankinden daha sıkı sarılacağız, yaşam alanlarımız ve yaşam kaynaklarımız için direnmekten asla vazgeçmeyeceğiz! Yaşam kaynağı Akbelen Ormanı ve zeytinlerimizi ölüm saçan kömür madeni ve termik santrallere feda etmeyeceğiz, hukuki ve bilimsel dayanaktan yoksun bu karara İzmir Bölge İdare mahkemesine itirazımızı yapacağız ve Aklebelen Ormanındaki fiili meşru nöbetimize devam edeceğiz.”