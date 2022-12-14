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Yaramazlara biraz batar!

Anadolu Efes maçına uğrayan İmamoğlu alkışlarla karşılandı

Euroleague’de Anadolu Efes’in İspanyol temsilcisi Baskonia’yla karşılaştığı maçı ziyarete den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu alkışlarla karşılandı.

Görsel: Twitter

İmamoğlu’na bugünkü ‘ahmak davası’nda kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.


Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. Ceza istinafta kesinleşirse Yargıtay’da temyiz hakkı da kullanılabilecek. Ceza üç yıldan az olduğu için İBB başkanı hapse girmeyecek. Yargıtay cezayı onarsa İBB başkanı işlemler için cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

İBB başkanı, karar açıklandıktan sonra Saraçhane’de düzenlediği mitingi bitirip söz verdiği üzere Anadolu Efes maçına uğradı.

Twitter’dan Ataköy’deki Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki görüntüyü paylaşan İBB başkanı şöyle yazdı: “Söz vermiştim, Anadolu Efes maçına uğrayıp başarılar diledim. Şimdi işimin başına dönüyorum, Saraçhane’de çalışmaya devam edeceğim.”

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Mahkeme bir karar verdi, halk sandıkta karar verecek. Hadi bakalım…

Bu toprağın birikimini, o birikimin zenginliğini küçümsememek gerekir. Halkı, duyarlılığını, vefasını küçük görmemek gerekir. Yurttaş tercihini yok saymamak gerekir. Hiç kimseye saf muamelesi yapmamak gerekir. Bugüne dek halkın sözünü kulak arkası eden herkes hak ettiği yanıtı aldı. Yine alır. Alacak.

Avrupa Komisyonu’ndan organ nakli çalışmaları için 2.5 milyon avroluk hibe

Avrupa Komisyonu organ naklinde immünoloji (bağışıklık bilimi) çalışmaları için 2.5 milyon avro fon verdi. 5 yıllık hibeyi Koç Üniversitesi Organ Nakli İmmünoloji Araştırma Mükemmeliyet Merkezi TIREX aldı. TIREX Direktörü Prof. Dr. Caner Süsal, daha çok hastaya organ nakledilebilmesi ve organların da mümkün olduğu kadar uzun süre korunabilmesi için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

İmamoğlu ve ‘altılı masa’ liderleri yarın aynı saatte Saraçhane’de

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim sürecinde Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ‘ahmak’ dediği gerekçesiyle kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün cezasına çarptırıldı. Ayrıca İmamoğlu hakkında ‘siyasi yasak’ süreci de başlatıldı.

Yenilmeye doymayan pehlivan yargıç olursa…

Adaylık tartışmaları ve yamalı bohça Altılı Masa’nın iç çekişmeleri nedeniyle sönümlenen muhalif enerji, İmamoğlu’na bizzat Erdoğan’ın giydirdiği mağduriyet gömleğiyle yeniden alevlenecek gibi gözüküyor.