Anadolu Efes maçına uğrayan İmamoğlu alkışlarla karşılandı

Euroleague’de Anadolu Efes’in İspanyol temsilcisi Baskonia’yla karşılaştığı maçı ziyarete den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu alkışlarla karşılandı.

Görsel: Twitter

İmamoğlu’na bugünkü ‘ahmak davası’nda kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. Ceza istinafta kesinleşirse Yargıtay’da temyiz hakkı da kullanılabilecek. Ceza üç yıldan az olduğu için İBB başkanı hapse girmeyecek. Yargıtay cezayı onarsa İBB başkanı işlemler için cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

İBB başkanı, karar açıklandıktan sonra Saraçhane’de düzenlediği mitingi bitirip söz verdiği üzere Anadolu Efes maçına uğradı.

Twitter’dan Ataköy’deki Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki görüntüyü paylaşan İBB başkanı şöyle yazdı: “Söz vermiştim, Anadolu Efes maçına uğrayıp başarılar diledim. Şimdi işimin başına dönüyorum, Saraçhane’de çalışmaya devam edeceğim.”