Akşam Postası / 30 Haziran 2022

Kemal Kurkut’un öldürülme anını fotoğraflayan gazeteciye hapis cezası

Kemal Kurkut’un polis tarafından öldürülme anını fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök’e 18 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Türkiye’de ilk maymun çiçeği vakası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Elektrik tarifeleri değişmedi

Elektrik Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK), elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan temmuzda zam yapılmayacağını duyurdu.

Sahildeki çifte, cübbeli sarıklı saldırı: Nikahsız oturamazsınız, cemaati kötülüyorsunuz

İstanbul’un Balat ilçesinde sevgilisi G.B. ile piknik yapan A.B., sarıklı ve cübbeli bir grup tarafından “Kızlı erkekli oturamazsınız, nikahınız var mı” denerek dövüldü.

Anket: Erdoğan’ı dört olası aday da geçiyor

MetroPOLL Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin seçim senaryolarının anket sonuçlarını açıkladı: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında aday olabilecek dört farklı isimden en yüksek oyu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, en düşük oyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu alıyor.

Soylu’nun yardımcısı için AYM üyeliği hesabı: Sayıştay’a seçildi

Beş Sayıştay üyesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçildi.

HDP’de ‘sürpriz’ beklenmiyor: Sancar ve Buldan’la devam

HDP’nin 3 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek olağan kongresinde eş genel başkanların değişmesi beklenmiyor. Parti sözcüsü Ebru Günay, “Mutabakat komisyonumuz ve parti kurullarımızdaki genel eğilim eş genel başkanlarımızın devamı yönünde” dedi.

MHP’li başkandan ‘çılgın proje’: ‘Vazo kule’den sonra şimdi de ‘Kanal Kütahya’

MHP’li Alim Işık yönetimindeki Kütahya Belediyesi, denizi olmayan kente 90 milyon TL harcayarak ‘Kanal Kütahya’ projesi yapacak.

Erdoğan’ın ‘siyaset mottosu’: Dün dündür, bugün bugündür

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İsveç 73 teröristin iadesi için söz verdi” dedi.

CHP’de istifaya götüren paylaşımlar yargıya taşınıyor: ‘Hesaplar sahteydi’

CHP’den İstanbul milletvekiliyken partisinden istifa eden Aykut Erdoğdu’nun eski eşi Özge Pomen’in avukatları, müvekkillerinin ismiyle açılan hesaptan paylaşılan görüşmeye ilişkin suç duyurusunda bulunacak: “Paylaşımlar müvekkilimiz Özge Pomen tarafından yapılmamıştır.”

Fetihtepe’de ‘dönüşüm zorbalığı’: Polis evlere koçbaşıyla girdi, altyapı kesildi

İstanbul’da Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm için imza vermeyen yurttaşlara yönelik baskı devam ediyor. Polislerce girişin engelendiği mahalleye gazeteciler de alınmazken, yaklaşık 60 eve kapıları koçbaşıyla kırılarak girildi. Söz konusu evlerin, altyapı hizmetleri de kesildi.

TRT’de eski müdür yangından mal kaçırır gibi sözleşme imzalamış

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in sorusu üzerine eski genel müdür İbrahim Eren’in görevden alınmadan önceki son altı ayında 932’si haber paketi ve canlı yayın hizmeti, barter ve sponsorluk, 120’si program olmak üzere 1052 anlaşma imzaladığını açıkladı.

Deutsche Bank analizi: Bitcoin yılı 28 bin dolarda kapatabilir

Yatırım bankası Deutsche Bank’ın analizine göre en büyük kripto para Bitcoin, yıl sonuna kadar 28 bin dolara kadar yükselebilir.

Edirne’de 20 bin erkeğe eğitim: Amaç kadına yönelik şiddetle mücadele

Edirne’de kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında en az 20 bin erkeğe eğitim verilecek.