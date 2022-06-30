ABD Başkanı Joe Biden, “Türkiye’ye F-16 satmalıyız. Bunun için kongrenin onayına ihtiyaç var. Kongre bunu onaylayacak” dedi.

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NATO Zirvesi bugün sona eriyor. Zirvenin kapanışında konuşan Biden, Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili “Aralıkta F-16’ları satmamız gerektiğini söylemiştim. Onları yenilememiz de gerekiyor. Bunları yapmak çıkarlarımıza uygun. Bu konudaki pozisyonum aralıktan beri değişmedi” dedi.

Biden, ayrıca F-16 satışının için kongreden onay alınması gerektiğini ve kongreden onay çıkacağını düşündüğünü söyledi.

ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander da, dün ABD’nin Türkiye’nin F-16 filosunu modernize etme planlarını desteklediğini söylemişti.

Ne olmuştu?

Türkiye 100’den fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak Rus yapımı S-400 füzelerini satın almasının ardından programdaki pozisyonu askıya alınmıştı.

Bunun üzerine Türkiye, F-35’ler için harcanan 1,4 milyar dolarlık bütçeyi mevcut savaş uçakları için modernizasyon kiti ve yeni F-16’lar satın almak için kullanmayı talep etmişti. Bunun üzerine Türkiye’nin önerdiği F-16 paketinin yaklaşık 7 milyar dolar tuttuğu açıklanmıştı.

ABD’den başka ülkelere silah satılabilmesi için Kongre’nin de bu satışa yeşil ışık yakması gerekiyor ancak bazı Kongre üyeleri Türkiye’ye silah satışına karşı çıkıyor.

ABD Başkanı Joe Biden Kongre’den onay isterken ABD’li yetkililerin Türkiye’nin F-16 talebi hakkında teknik görüşmeleri sürüyor.