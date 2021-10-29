Türkiye’den ABD’ye 7 milyar dolarlık F-16 teklifi

Türkiye’nin çıkarıldığı F-35 savaş uçağı programında harcadığı 1,4 milyar dolara karşılık ABD’den almak için önerdiği F-16 paketinin yaklaşık 7 milyar dolar tuttuğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan heyetler önceki gün Ankara’da F-35 özelindeki sorunları çözmek için ilk defa bir araya geldi.

Pentagon’dan toplantı sonrasında yayınlanan açıklamada, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasıyla ilgili işlemlerin 23 Eylül itibariyle tamamlandığı duyurulurken, görüşmelerin ‘uyuşmazlık çözümü’ formatında ilerlediği belirtildi. ABD’nin Türkiye’nin programa önceki dahline ilişkin meselelerin sonlandırılmasına bağlılığı vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa “Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara’da bir toplantı icra edilmiş ve müzakerelerin devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır” dendi.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre Türk heyeti ABD’ye üç öneri getirdi.

Üç öneri şöyle:

Türkiye ilk olarak haksız yere çıkarıldığını düşündüğü F-35 programına yeniden dahil edilsin.

Bu olmayacaksa Türkiye’ye verilmesi taahhüt edilen altı F-35’in verilsin.

Bu da olmuyorsa Türkiye’nin proje için şimdiye kadar ödediği 1,4 milyar doların, Türkiye’nin ABD’den satın almak istediği 40 adet F-16 ile 80 adet F-16’nın modernizasyonu için ödeyeceği para ile diğer teçhizat alımlarından mahsup edilsin.

F-16 paketinin yaklaşık 7 milyar dolar olarak hesaplandığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Türkiye 100’den fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak ABD’nin karşı çıktığı Rus S-400 füzelerini satın almasının ardından bu programdaki pozisyonu 2019 yılında askıya alınmıştı.

Bunun üzerine Türkiye, F-35’ler için harcanan 1,4 milyar dolar karşılığında F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için modernizasyon kiti satın almak istediğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin çıkarıldığı program kapsamında yaptığı ödemelerin bir karşılığı olarak ABD’nin F-16 savaş uçağı satma teklifinde bulunduğunu söylemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise, “ABD Türkiye’ye finansal bir teklifte bulunmadı” demiş, buna rağmen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin ABD’den F-16 tedarikine ilişkin ‘teknik çalışma’ başlatıldığını söylemişti.

Son olarak, ABD Kongresi’nin 11 üyesi Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a mektup yazarak Türkiye’nin F-16 talebinin reddedilmesi çağrısında bulunmuştu.