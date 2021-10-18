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Yaramazlara biraz batar!

ABD’li sözcü: F-16’larda Türkiye’ye finansal bir teklifte bulunulmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın F-16 açıklamalarını doğrulamayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “ABD Türkiye’ye finansal bir teklifte bulunmadı” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, 18 Ekim’de Türkiye’nin çıkarıldığı F-35 savaş uçağı programı kapsamında yaptığı ödemelerin bir karşılığı olarak ABD’nin F-16 savaş uçağı satma teklifinde bulunduğunu söylemişti.


Bir brifingde Reuters muhabiri Hümeyra Pamuk’un sorusunu yanıtlayan Price, şunları söyledi: “Türkiye’nin savunma tedarik planları hakkında konuşmak için sizi Türk hükümetine yönlendiriyorum. Şunu söyleyebilirim ki Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin F-16 taleplerine herhangi bir finansman teklifinde bulunmadı.”

Türkiye’nin ABD’den 40 Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için yaklaşık 80 modernizasyon kiti satın almasını talep ettiği bildirilmişti.

Daha önce Ankara, Lockheed Martin Corp. tarafından yapılan 100’den fazla F-35 jeti sipariş etmiş ancak ABD, Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın aldıktan sonra 2019’da Türkiye’yi programdan çıkarmıştı.

Erdoğan, Washington’un F-16 önerisini Türkiye’nin F-35 ortak savaş programı için yaptığı 1,4 milyar dolarlık ödemeye karşılık verdiğini söylemişti.

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