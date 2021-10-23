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Yaramazlara biraz batar!

ABD ‘Teklifimiz yok’ demişti: F-16’lar için ‘teknik çalışma’ başlatılmış

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin ABD’den F-16 tedarikine ilişkin ‘teknik çalışma’ başlatıldığını söyledi.

Fotoğraf: @tcsavunma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin çıkarıldığı F-35 savaş uçağı programı kapsamında yaptığı ödemelerin bir karşılığı olarak ABD’nin F-16 savaş uçağı satma teklifinde bulunduğunu söylemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise “ABD Türkiye’ye finansal bir teklifte bulunmadı” dedi.


Yetkililerin açıklamalarına göre, Türkiye, F-35’ler için harcanan 1,4 milyar dolar karşılığında F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için modernizasyon kiti satın almak istiyor.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında gazetecilerle Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliği’nde bir araya gelen Akar, şu ifadeleri kullandı: “Birçok ihtiyacımızı yerli olarak karşılayabilecek durumdayız. Bunun dışında karşılamamız gereken ihtiyaçlarımız da var. Bu manada elimizdeki F16’ların yenilenmesi lazım. Stratejik müttefikimiz, dostumuz ABD’den hem blok 70 Viper F16 tedariki hem de elimizdeki bazı uçakların modernize edilmesi için teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin, TSK’nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor.”

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