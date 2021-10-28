ABD, Türkiye’nin F-35 defterini geçen ay kapamış

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasıyla ilgili işlemlerin 23 Eylül itibariyle tamamlandığını duyurdu.

Pentagon heyetinin Türk yetkililerle düzenlenen toplantı sonrasında yayınlanan açıklamada, F-35 programı kapsamındaki görüşmelerin ‘uyuşmazlık çözümü’ formatında ilerlediği belirtilirken, ABD’nin Türkiye’nin programa önceki dahline ilişkin meselelerin sonlandırılmasına bağlılığı vurgulandı.

Açıklamada görüşmenin verimli geçtiği, devamının geleceği belirtildi.

Türkiye 100’den fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak ABD’nin karşı çıktığı Rus S-400 füzelerini satın almasının ardından bu programdaki pozisyonu 2019 yılında askıya alınmıştı.

Bunun üzerine Türkiye, F-35’ler için harcanan 1,4 milyar dolar karşılığında F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için modernizasyon kiti satın almak istediğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin çıkarıldığı program kapsamında yaptığı ödemelerin bir karşılığı olarak ABD’nin F-16 savaş uçağı satma teklifinde bulunduğunu söylemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise, “ABD Türkiye’ye finansal bir teklifte bulunmadı” demiş, buna rağmen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin ABD’den F-16 tedarikine ilişkin ‘teknik çalışma’ başlatıldığını söylemişti.

Son olarak, ABD Kongresi’nin 11 üyesi Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a mektup yazarak Türkiye’nin F-16 talebinin reddedilmesi çağrısında bulunmuştu.