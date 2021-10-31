Erdoğan yeni F-16’lar için Biden’ı olumlu görmüş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İtalya’nın başkenti Roma’daki G20 Liderler Zirvesi’nin ardından ABD Başkanı Joe Biden’la yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Erdoğan görüşmede F-16 konusunun gündeme geldiğini belirtti ve ekledi: “Bu konuyla ilgili Sayın Biden’ın olumlu yaklaşımını gördüm.“

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Türkiye geçen yıllarda 100 adetten fazla sayıda F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak ABD’nin karşı çıktığı Rus S-400 füzelerini satın almasının ardından bu programdan 2019 yılında çıkarılmıştı.

Türkiye şu an ABD’den 40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut yaklaşık 80 uçak için modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunuyor.

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında Biden’la görüşmesinde F-16 konusunun gündeme geldiğini söyledi.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle: “Biden’la görüşmemiz dar kapsamlıydı. Bu dar kapsamlı görüşmede de F-35’ten kaynaklanan bizim 1.4 milyar dolar bir ödememiz vardı ve bu ödemeden hareketle bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız, bunun üzerinde durduk. Daha çok F-16’lar gündeme geldi. Elimizdekilerin modernizasyonu ve yeni F-16 verilmesi gündeme geldi. Savunma bakanlarımız süreci takip ediyorlar. Bu konuyla ilgili Sayın Biden’ın olumlu yaklaşımını gördüm.”

Üzüntüsünü iletmiş

Erdoğan görüşmede PKK ve PYD’ye ABD’nin yaptığı silah yardımlarının da gündeme geldiğini belirterek şöyle devam etti: “Suriye’de bulunan terör örgütleri PKK/PYD’nin Amerika’dan aldıkları destekler konusunda kendilerine üzüntümüzü ilettik. Dayanışmamızı zedeleyecek adımlar olduğunu da söyledik. Bundan sonraki süreç herhalde böyle devam etmeyecektir.“