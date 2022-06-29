Pentagon’dan Türkiye’ye F-16 Desteği

ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander, yönetimin Türkiye’nin F-16 filosunu modernize etme planlarını desteklediğini söyledi.

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Wallender, Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby’yle gazetecilere konuştu.

Müsteşar, Türkiye’nin güvenliğinin NATO’nun güvenliği demek olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “Bu planlar şu anda çalışılıyor ve sözleşme süreci için üzerinde çalışılması gerekiyor, ancak ABD Türkiye’nin savaş uçağı filosunun modernizasyonunu destekliyor, çünkü bu NATO güvenliğine katkıda bulunuyor. Güçlü Türk savunma kabiliyeti, güçlü bir NATO savunmasına katkıda bulunur.”

Ne olmuştu?

Türkiye 100’den fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak Rus yapımı S-400 füzelerini satın almasının ardından programdaki pozisyonu askıya alınmıştı.

Bunun üzerine Türkiye, F-35’ler için harcanan 1,4 milyar dolarlık bütçeyi mevcut savaş uçakları için modernizasyon kiti ve yeni F-16’lar satın almak için kullanmayı talep etmişti. Bunun üzerine Türkiye’nin önerdiği F-16 paketinin yaklaşık 7 milyar dolar tuttuğu açıklanmıştı.

ABD’den başka ülkelere silah satılabilmesi için Kongre’nin de bu satışa yeşil ışık yakması gerekiyor ancak bazı Kongre üyeleri Türkiye’ye silah satışına karşı çıkıyor.

ABD Başkanı Joe Biden Kongre’den onay isterken ABD’li yetkililerin Türkiye’nin F-16 talebi hakkında teknik görüşmeleri sürüyor.

‘ABD, Türkiye’ye herhangi bir şey önermedi’

ABD’li yetkililer, Washington’un, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazını kaldırması için savaş uçakları satışına desteğini açıkladığı şeklindeki görüşleri reddetti.

Reuters’ın aktardığına göre üst düzey bir yetkili, İsveç ve Finlandiya’yla anlaşmanın parçası olarak, ‘ABD’nin Türkiye’ye herhangi bir şey önermediğini ve Türkiye tarafından da herhangi bir talep almadığını’ söyledi.

Yetkili, F-16 görüşmelerinin sürdüğünü hatırlattı.