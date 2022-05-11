Biden, Türkiye’ye F-16 satmak için Kongre’den onay istemiş

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’ye F-16 satmak için ABD Kongresi’den onay istedi.

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The Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre Türkiye’ye F-16 savaş uçağı filosu için gelişmiş silah ve diğer teçhizatların satışına dair anlaşma, ABD Kongresi’nin onayına sunuldu.

Anlaşmanın Türkiye’ye kırk yeni F-16 satmaya yönelik ayrı bir teklif için Kongre’nin nabzını ölçmeyi amaçladığı söyleniyor.

Ne olmuştu?

Türkiye 100’den fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak Rus yapımı S-400 füzelerini satın almasının ardından programdaki pozisyonu askıya alınmıştı.

Bunun üzerine Türkiye, F-35’ler için harcanan 1,4 milyar dolarlık bütçeyle mevcut savaş uçakları için modernizasyon kiti ve yeni F-16’lar satın almayı talep etmişti. Bunun üzerine Türkiye’nin önerdiği F-16 paketinin yaklaşık 7 milyar dolar tuttuğu açıklanmıştı.

ABD Kongresi’nin 11 üyesi Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a mektup yazarak Türkiye’nin F-16 talebinin reddedilmesini istemişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mart sonunda F-16’ların modernizasyonu ve yeni uçak alımları için ABD ile görüşmelerde olumlu sinyaller aldıklarını, süreç bu şekilde devam ederse Türkiye’nin hızla yeni F-16’lar alabileceğini ve modernizasyona başlayabileceğini açıklamıştı.

Ayrıca Biden’ın bu konuyla ilgili olumlu yaklaşımını ABD Kongresi’ne sunacağına dair kendisine bilgi verdiğini açıklamıştı.