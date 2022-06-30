MHP’li başkandan ‘çılgın proje’: ‘Vazo kule’den sonra şimdi de ‘Kanal Kütahya’

MHP’li Alim Işık yönetimindeki Kütahya Belediyesi, denizi olmayan kente 90 milyon TL harcayarak ‘Kanal Kütahya’ projesi yapacak.

Fotoğraf: Kütahya Belediyesi – AA

Kütahya Belediyesi, geçen nisanda vazo şeklinde bir kule inşa etmek için 45 milyon TL harcamıştı.

Belediye bu kez de ‘Kanal Kütahya’ adıyla yeni bir proje hazırladı. Belediye, ‘çılgın projenin’ tanıtım dosyasını da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 17 Haziran tarihinde teslim etti ve çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecinin başladığı açıklandı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre dosyada, Merkez ilçesi Sinar Mahallesi’nde yapılacak olan Kanal Kütahya projesi için belediye kasasından 90 milyon TL harcanacağı belirtildi.

115 bin metrekarelik bir alan üzerine yapılacak kanalın uzunluğu 3,5 kilometre olacak.

MHP’li Işık, “Kanal Kütahya Projesi, 2004’ten beri hayal ettiğimiz bir projedir. Bugüne kadar Kütahya’dan çıkan Porsuk Çayı’ndan şehrimiz yeterince yararlanamadı” demişti.